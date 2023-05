Christophe Galtier dénonce une attitude inacceptable

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est en pleine tempête pour finir la saison, et avant le match à Troyes, Christophe Galtier est revenu sur les incidents de cette semaine. La suspension de Lionel Messi ne l'a pas fait sortir de ses gonds, au contraire de la manifestation devant le domicile de Neymar.

La réaction de Christophe Galtier en conférence de presse était très attendue ce vendredi. Il y a bien un match à préparer et il aura lieu ce dimanche face à Troyes, mais avec l’actualité chargée du club de la capitale, il n’a pas été beaucoup question du déplacement dans l’Aube. Pour sa première saison au PSG, l’entraineur français n’est pas déçu et a été servi en polémique. Alors qu’on pouvait espérer une fin de saison tranquille avec un titre et peu d’enjeux au final, rien n’est encore acquis sur le terrain et l’écart disciplinaire de Lionel Messi a fait des vagues. A ce sujet, Christophe Galtier s’est voulu très laconique. « On va aller dans la chronologie. J’ai été informé en début de semaine par ma direction de sa décision de suspendre Leo. Ensuite, j’ai pris la décision de ne pas la commenter. Je suis salarié du club, une décision est prise, je ne la commente pas », a glissé l’ancien coach de Lille et de Nice notamment, qui ne veut pas aller plus loin que la décision prise par Nasser Al-Khelaïfi. Jusqu’à présent, Christophe Galtier a toujours défendu ses joueurs stars, au contraire de ses jeunes éléments qui ont parfois pris pour les autres. Mais pour le coup, impossible d’aller dans le sens contraire de son club, qui a décidé de se montrer sans pitié avec le septuple Ballon d’Or.

Galtier n'a aucune certitude pour Neymar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

L’actualité, c’est aussi la colère manifestée par les supporters du Paris SG, qui sont allés au Camp des Loges et devant le siège du club pour faire comprendre que la situation était invivable pour eux. Mais c’est leur visite, pour une poignée d’entre eux, au domicile de Neymar, sans y entrer, qui a beaucoup fait parler. Une attitude que Christophe Galtier a dénoncé sans tourner autour du pot. « Concernant la réunion devant le domicile d’un joueur, il faut faire attention à cela et la vie privée reste la vie privée. Je peux comprendre la colère, la déception de nos supporters, la manifestation devant le siège, notre lieu de travail, mais je n’accepte pas qu’on aille au domicile d’un joueur car il peut y avoir des débordements car notre société est devenue folle », a livré Christophe Galtier, qui n’a pas voulu répondre à la question si Neymar serait toujours là la saison prochaine. En tout cas, le fait de voir une centaine de supporters débarquer à Bougival un soir de semaine pour chanter contre Neymar devant son domicile a mis tout le monde sur le pied de guerre au PSG. De là à imaginer quelle sera la réaction des joueurs ce dimanche à Troyes, alors que Neymar et Messi ne seront pas là, il y a encore une grosse marge tant le vestiaire parait secoué par cette actualité chargée.