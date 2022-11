Choupo-Moting buteur contre le PSG, c’est inévitable

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Adversaire du Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va croiser la route de son ancien attaquant Eric Maxim Choupo-Moting. Un adversaire à surveiller, d’autant que l’international camerounais fait preuve d’une redoutable efficacité cette saison.

Les calculs ne mentaient pas, le Bayern Munich était bien l’adversaire le plus probable pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, devancé par Benfica au terme d’un incroyable scénario en phase de groupes, sera effectivement opposé aux Bavarois en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce n’était évidemment pas le meilleur tirage possible pour les Parisiens. Et de leur côté, on peut penser que les Allemands ne sont pas non plus ravis, à l’exception peut-être d’Eric Maxim Choupo-Moting.

La surprise Choupo-Moting

L’attaquant du Bayern Munich, lui, sera probablement enthousiaste à l’idée de revoir quelques anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain. Il faut dire que l’international camerounais était très apprécié dans le vestiaire francilien. Son état d’esprit a toujours fait l’unanimité, y compris au Bayern Munich qui découvre un avant-centre à l’efficacité redoutable ! Certes, Eric Maxim Choupo-Moting n’entre pas dans l’équipe type du coach Julian Nagelsmann. Mais l’attaquant né à Hambourg répond parfaitement présent à chaque opportunité.

75 - Eric-Maxim Choupo-Moting inscrit un but toutes les 75 minutes en Bundesliga cette saison, seul Erling Haaland (53) affichant un meilleur ratio but toutes les X minutes dans les 5 grands championnats en 2022/23. Choupandowski. pic.twitter.com/FHFH0x79iG — OptaJean (@OptaJean) November 7, 2022

L’ancien Parisien totalise cinq buts en huit apparitions en Bundesliga, soit un but toutes les 75 minutes, ce qui représente l’un des tout meilleurs ratios en Europe ! Selon le statisticien Opta, parmi les joueurs avec au moins cinq buts inscrits dans les cinq principaux championnats européens, seul Erling Haaland possède une meilleure moyenne. Le buteur de Manchester City n’a besoin que de 53 minutes pour trouver le chemin des filets en Premier League. Autant dire qu’à ce rythme, Eric Maxim Choupo-Moting a de grandes chances de marquer pendant la double confrontation face au Paris Saint-Germain. Les hommes de Christophe Galtier sont prévenus.