Choc au PSG, Lionel Messi ouvre la porte au Barça

Lionel Messi concentré sur la Coupe du monde et sa saison avec le PSG ? Oui, mais le FC Barcelone s'en fiche et a pris contact avec succès avec le clan de l'Argentin.

Cette semaine, des documents secrets ont fuité sur les négociations entre le FC Barcelone et Lionel Messi, qui avaient échoué pendant l’été 2021. Les demandes de l’Argentin ont été dévoilées au grand jour, ce qui a eu le don de mettre en furie le club catalan, qui a décidé de porter plainte pour la divulgation de documents confidentiels soupçonnés d’avoir été obtenus illégalement. Le géant espagnol tient à garder son image intacte dans ce départ qui n’a jamais été vraiment digéré chez les Blaugrana, où on estime que le gâchis d’avoir laissé partir La Pulga est immense.

Après une première année difficile au PSG, Lionel Messi trouve le bon rythme et laisse de nouveau exploser son talent. Ajoutez à cela un FC Barcelone qui a retrouvé une capacité financière en très peu de temps, et Joan Laporta n’hésite pas à envoyer quelques petites phrases bien ciblées pour expliquer que Lionel Messi devait finir sa carrière en Catalogne. Pour le moment, l’Argentin est concentré sur sa saison avec le Paris SG et sur la Coupe du monde qui vient avec sa sélection. Mais encore récemment, Fabrizio Romano assurait que jamais Messi n’évoquerait son avenir alors que la saison vient de débuter, et qu’il sera en fin de contrat au mois de juin.

Laporta a appelé Messi

Pourtant, une version bien différente est sortie de la part de Sergio Gonzalez, un journaliste argentin qui suit de près l’actualité de Messi. Le journaliste affirme que Joan Laporta et Lionel Messi se sont parlés au téléphone cette semaine. Le président du FC Barcelone a tenu à rétablir le contact et à s’excuser pour la manière dont les choses se sont passées lors de son départ. L’Argentin avait en effet eu écho qu’un joueur cadre comme Gérard Piqué, avait incité le Barça à ne pas le conserver, assurant que le vestiaire vivrait mieux sans lui. Des coups de couteau dans le dos que le numéro 30 du PSG n’a pas digéré.

Néanmoins, plus d’un an après, Lionel Messi a fait comprendre qu’il ne serait pas contre un retour au FC Barcelone, le club qui l’a mis au sommet du football mondial. S’il a bien expliqué à Joan Laporta qu’il était concentré sur la Coupe du monde, il a fait savoir qu’il étudierait son avenir à la fin de la saison, et que si le Barça était sérieux, la porte était ouverte à une nouvelle destination qui pourrait être un retour chez les blaugranas.

Bien malgré lui donc, Lionel Messi provoque une énorme agitation, puisque le PSG a aussi décidé de passer la vitesse supérieure en se rapprochant du clan de l’Argentin, notamment pour discuter d’une éventuelle prolongation. Luis Campos est persuadé que le génial gaucher peut encore rester plusieurs saisons à Paris, et c’est tout ce que Nasser Al-Khelaïfi rêve de voir. Mais le Barça conserve une place spéciale dans le coeur du septuple Ballon d’Or, et un retour sera au minimum à l’étude l’été prochain.