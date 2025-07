Chevalier au PSG, Lille cherche déjà son gardien de but

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours en désaccord avec le Paris Saint-Germain pour sa prolongation, Gianluigi Donnarumma se dirige vers un départ cet été. Le club de la capitale a fait de Lucas Chevalier sa priorité pour remplacer l’Italien. Un scénario que le LOSC a déjà anticipé.

Vainqueur de son duel face au Paris FC pour Benjamin André, Lille aura beaucoup plus de mal à résister à l'assaut de l’autre club parisien. Le Paris Saint-Germain considère Lucas Chevalier comme sa priorité en cas de départ de Gianluigi Donnarumma et ce samedi soir, on a appris que le jeune portier français avait déjà un accord avec Paris pour un contrat de cinq ans. Conscient qu'il sera difficile de résister au PSG, le club nordiste assure ses arrières. Le journaliste Sacha Tavolieri affirme que les dirigeants lillois cherchent un nouveau gardien pour compenser l’éventuelle sortie du portier numéro 2 de l’équipe de France. Le champion d’Europe pourrait effectivement se manifester dans les prochaines semaines. Ce qui impliquerait une séparation avec Gianluigi Donnarumma.

🔴🐶 Le #LOSC recherche un gardien et sollicite le marché pour trouver un remplaçant à Lucas Chevalier. Le Paris Saint-Germain est intéressé par le gardien français et pourrait se positionner sur le dossiers dans ces prochaines semaines. Aston Villa - qui n’a pas (encore) vendu… pic.twitter.com/1BNONDCjBg — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 26, 2025

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain discutait d’une prolongation avec son dernier rempart sous contrat jusqu’en 2026. Mais les négociations n’avancent pas étant donné que l’Italien n’accepte pas la politique du conseiller Luis Campos, qui offre une part de salaire fixe et une autre importante en bonus. Le grand artisan du sacre en Ligue des Champions la saison dernière a toujours donné la priorité au Paris Saint-Germain. Mais il ne sera pas difficile pour lui de rebondir au sein d’une prestigieuse écurie. Du côté de Lille, il va désormais falloir trouver la perle rare, même si on peut faire confiance à Olivier Létang pour ne pas se rater. Entre Mike Maignan et Lucas Chevalier, le LOSC a souvent été gâté ces dernières saisons.