Chelsea reprend espoir avant de défier le PSG

Par Eric Bethsy

Trois jours avant d’affronter le Paris Saint-Germain en finale du Mondial des clubs dimanche, Chelsea a reçu une bonne nouvelle. Son milieu de terrain Moises Caicedo, blessé à la cheville contre Fluminense (2-0) mardi, devrait finalement réintégrer le groupe à temps.

Qui pourra arrêter la machine de Luis Enrique ? Après une nouvelle démonstration dans ce Mondial des clubs, le Paris Saint-Germain a surclassé le Real Madrid (4-0) en demi-finales mercredi. Les Parisiens ont encore impressionné et leur prestation n’a sûrement pas échappé à leur futur adversaire en finale. Tombeur de Fluminense mardi, Chelsea aura fort à faire pour venir à bout du champion d’Europe. Mais le capital confiance des Blues a sans doute augmenté ces dernières heures.

En effet, le Daily Mail nous apprend que Moises Caicedo a participé à l’entraînement ce jeudi. On peut parler d’un petit miracle après sa blessure deux jours plus tôt. Omniprésent contre les Brésiliens, le milieu de terrain n’avait pas pu terminer la demi-finale. L’international équatorien s’était sérieusement tordu la cheville en toute fin de rencontre. Afin de ne pas laisser son équipe à 10, Moises Caicedo avait bien tenté de revenir sur la pelouse en serrant les dents jusqu’au coup de sifflet final. Mais la douleur était trop forte et l’ancien joueur de Brighton avait dû sortir.

Caicedo sera finalement apte

Entre les images de la torsion et ses difficultés pour ne serait-ce que marcher jusqu’à la touche, il semblait assez clair que le cadre d’Enzo Maresca ne serait pas rétabli à temps. Et pourtant, le voilà déjà de retour au milieu de ses coéquipiers. Sauf rechute, le milieu recruté pour 133 millions d’euros en 2023 a donc toutes les chances de disputer la finale contre le Paris Saint-Germain. Une excellente nouvelle pour les Blues qui auront besoin de jambes face à la maîtrise des milieux parisiens.