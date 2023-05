Chelsea dépasse la clause pour Ugarte, le PSG surpris

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le duel entre le PSG et Chelsea pour Manuel Ugarte est en train de réussir à provoquer des offres au-delà de la clause libératoire du milieu de terrain uruguayen du Sporting Portugal.

Manuel Ugarte, fait l’objet d’une féroce bataille entre le PSG et Chelsea, et cela risque de se terminer très haut. En effet, obtenir le milieu de terrain du Sporting Portugal pour moins que sa clause libératoire semble désormais impensable. Il faudra donc lâcher 60 millions pour récupérer l’Uruguayen, mais cela pourrait même tout simplement dépasser cette somme. En effet, alors que le joueur a fait ses adieux à son club après deux saisons à l’occasion du dernier match à domicile, il doit désormais faire son choix définitif pour son avenir. L’avis du club de Lisbonne peut compter, mais avec la clause libératoire atteinte, le Sporting ne peut pas être plus gourmand que le roi.

Chelsea rajoute 5 ME pour faire la différence

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manuel Ugarte (@ugartemanu)

Résultat, tout nouvel effort pourrait faire la différence et O Jogo annonce que Chelsea est prêt à doubler le PSG en proposant non seulement 60 millions d’euros, mais aussi 5 millions d’euros supplémentaires en bonus éventuels. De quoi inciter tout le monde à se tourner vers Chelsea pour le moment, même si Paris, surpris par cette nouvelle surenchère, n’a pas dit son dernier mot. Le transfert pourrait se conclure au début du mois de juin, personne n’ayant envie de voir ce dossier s’éterniser. Avec Chelsea, Ugarte n’aurait absolument aucune garantie d’être titulaire en raison de la grosse concurrence chez les Blues, et il ne disputerait pas non plus la Ligue des champions. Le PSG peut lui garantir une place dans le 11 sachant les difficultés actuelles au milieu, et un ticket pour la C1. Autant dire que la lutte sera totale, où chaque club a ses arguments, y compris financiers et sportifs.