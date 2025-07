Chelsea ‍: Cole Palmer entre le PSG et le Real Madrid ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Elu joueur du tournoi à la Coupe du monde des clubs, Cole Palmer agite les rumeurs. L’attaquant anglais est surveillé par le PSG, mais a également attisé la convoitise du Real Madrid.

Auteur de 18 buts et 14 passes décisives sous les couleurs de Chelsea la saison dernière, Cole Palmer a crevé l’écran lors de la finale de la Coupe du monde des clubs. Avec deux buts et une passe décisive contre le Paris Saint-Germain, l’international anglais de 23 ans a fait forte impression. Il n’en fallait d’ailleurs pas plus pour que quelques jours seulement après le sacre de Chelsea durant ce Mondial des clubs, une rumeur fasse état d’un intérêt concret du PSG. Le chiffre fou de 250 millions d’euros a même été évoqué pour le prodige des Blues, sous contrat avec le club londonien jusqu’en 2033.

Mais à en croire les informations du site Defensa Central, le Paris SG n’est pas le seul cador européen à suivre de près l’évolution de Cole Palmer. Le média espagnol nous apprend que le Real Madrid est également très chaud sur le dossier. « C’est un joueur que la direction merengue apprécie beaucoup » explique le site spécialisé, ajoutant toutefois que Florentino Pérez le juge un peu cher. Valorisé à hauteur de 120 millions d’euros par Transfermarkt, Cole Palmer ne fera pas l’objet d’une offre du Real cet été, sauf en cas de départ surprise de Vinicius, lequel est courtisé par l’Arabie Saoudite.

Cole Palmer courtisé par le PSG et le Real, mais...

Du côté du PSG, on ignore si la volonté de Luis Campos est de passer à l’offensive cet été, ou si l’intérêt est plus global avec une possible attaque dans les années futures. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain font clairement partie des courtisans principaux de Cole Palmer. Mais pour le déloger de Chelsea, un club très riche et qui n’a clairement pas besoin de vendre, il va falloir se lever de bonne heure. D’autant plus qu’au micro de la BBC, le prodige anglais a annoncé la couleur, son objectif est de « gagner la Ligue des Champions avec Chelsea ». De quoi mettre fin aux débats sur son avenir… pour l’instant.