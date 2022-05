Cette stat sur Lionel Messi qui fait pleurer le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Une semaine après avoir offert le titre au PSG sur un superbe but, Lionel Messi a été bien plus décevant face à Strasbourg. Une inconstance de l'Argentin bien remarquée cette saison par les statistiques.

Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas pour Lionel Messi. Le week-end dernier, il guidait le PSG vers son dixième sacre national d'une magnifique frappe de l'extérieur de la surface. Un but somptueux digne de ses plus belles heures au FC Barcelone. Mais, ce vendredi, la copie rendue par la Pulga sur la pelouse de la Meinau était beaucoup moins flatteuse. Peu tranchant, il n'a pas été décisif au contraire de ses deux compères de l'attaque parisienne, Kylian Mbappé et Neymar. Une inefficacité toute nouvelle et une inconstance qui est devenue le quotidien de l'Argentin. Cela se vérifie au cours de cette saison.

Messi n'a jamais marqué deux fois de suite avec le PSG

En effet, les statistiques sont formelles et sans appel. La Pulga, aux quatre buts en Ligue 1 et neuf toutes compétitions confondues, n'a jamais réussi à marquer lors de deux matches consécutifs avec le PSG. Des chiffres qui n'ont pas échappé aux médias espagnols. Le nouveau rôle de Lionel Messi, plus en retrait avec Paris, peut expliquer cela pour eux mais le parallèle avec son époque barcelonaise est fort de sens.

- Karim Benzema con 34 años: 41 goles esta temporada

- Lionel Messi con 34 años: 9 goles esta temporada



Datos, no opiniones. pic.twitter.com/pYXMBtYIfq — REAL MADRID ⚽️🤍 (@RealGomezRM) April 28, 2022

Lors de sa dernière saison en Catalogne, Messi avait réussi à inscrire au moins un but lors de huit rencontres de suite avec les Blaugranas. La dernière fois qu'il a réussi à marquer sur plusieurs matches consécutifs, c'était avec la sélection argentine lors de la Copa America en juin dernier. Cette constatation chiffrée est symbolique des difficultés connues par Lionel Messi pour sa première saison avec le PSG. Toutefois, la Pulga peut encore réécrire l'histoire en cette fin de saison. Il lui reste trois matches face à Troyes, Montpellier et Metz pour enfin réussir à enchaîner devant le but adverse sur plusieurs semaines.