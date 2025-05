Cette pépite à 70 ME dit oui au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après Vitinha et Joao Neves, Rodrigo Mora est la nouvelle pépite portugaise convoitée par le PSG et Luis Campos. Les efforts du conseiller sportif parisien semblent payer puisque le milieu de Porto est séduit par le projet parisien.

Prime à la jeunesse au Paris Saint-Germain. Le choix de remplacer les stars mondiales Messi, Neymar et Mbappé par des jeunes talents était risqué mais il s'est avéré payant. En finale de la Ligue des champions samedi, le PSG alignera l'un des onze les plus jeunes de l'histoire à ce stade de la compétition. Le mérite en revient en grande partie à Luis Campos dont le flair légendaire a fait merveille. Le conseiller sportif portugais ne s'est pas raté avec les transferts du Rennais Désiré Doué ou encore des Portugais Vitinha et Joao Neves. Son pays natal pourrait de nouveau alimenter les Parisiens avec le prometteur Rodrigo Mora.

Mora veut signer au PSG

Depuis plusieurs jours, le PSG travaille activement pour finaliser le transfert du milieu de Porto âgé de seulement 18 ans. Mora a crevé l'écran cette saison dans le championnat portugais avec 10 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. De quoi lui permettre d'être appelé avec la Seleçao pour le final four de la Ligue des Nations, sa première convocation chez les A. Toutefois, cela occasionne aussi une hausse du prix de Rodrigo Mora au mercato alors que Porto est déjà très exigeant sur le plan financier.

Heureusement, le Paris Saint-Germain a peut-être vu le dossier basculer selon le compte X PSG-Inside Actus. Ce dernier écrit que Mora « a envie de venir à Paris ». Une adhésion indispensable pour accélérer le transfert. Avec le jeune joueur à ses côtés, le club parisien n'a plus qu'à fixer la bonne somme avec le FC Porto. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs mais tout porte à croire que Rodrigo Mora deviendra bientôt parisien.