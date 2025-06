PSG ‍: Ces deux clubs ont craché sur Luis Enrique, ils pleurent maintenant

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a marqué les esprits avec sa victoire en Ligue des Champions, et Luis Enrique en a profité pour rappeler à quel point il savait ce qu'il faisait. Une vraie claque pour deux clubs anglais.

Luis Enrique a mis l’Europe à ses pieds. Avant même la victoire 5-0 en finale de la Ligue des Champions, les consultants et observateurs mettaient en avant la réussite rencontrée par l’entraineur espagnol avec le PSG, se privant des stars mondiales pour construire un effectif à sa façon, avec des joueurs tournés vers le collectif, l’effort pour l’autre et l’application totale de ses consignes. Nasser Al-Khelaïfi lui a donné les pleins pouvoirs à l’été 2023, et deux ans plus tard, c’est déjà le Graal. De quoi rendre jaloux deux clubs anglais qui n’ont pas voulu de Luis Enrique en 2022, après son échec à la Coupe du monde au Qatar avec l’Espagne.

Arsenal et MU se mordent les doigts

Editorialiste renommé pour le Daily Mail qui a couvert 11 Coupes du monde, Jeff Powell est revenu sur le succès de Luis Enrique avec le PSG, et se rappelle comment Manchester United et Arsenal ont récemment rejeté la possibilité de travailler avec l’Espagnol. Ce dernier avait effectué des demandes très fermes dans ses négociations, chose qu’aucun des deux clubs anglais n’a accepté. « Il espère pouvoir s’occuper de tout. Pour qui se prend-il ? Alex Ferguson », auraient même répondu les membres du board de Manchester United après les entretiens avec l’actuel coach du PSG. Et pourtant, Sir Alex Ferguson en personne avait couché à l’époque le nom de Luis Enrique comme un possible futur manager des Red Devils.

Et en effet, que ce soit avec Arsenal ou MU, Luis Enrique avait posé ses conditions drastiques : un salaire énorme, même si ce n’était pas le plus important, aucune interférence possible sur l’équipe, le choix des joueurs, les transferts, le système, les entrainements et la discipline mise en place. Un comportement jugé comme « arrogant, hautain, têtu, égocentrique et obsédé ». Mais aujourd’hui, Manchester United ne se sort pas des bas-fonds de la Premier League malgré un budget colossal, et Arsenal, en dépit de résultats intéressants, ne parvient toujours pas à retrouver la voie du succès. Ces deux clubs, qui ont rejeté les demandes de Luis Enrique il y a peu, voient aujourd’hui le PSG en profiter totalement et se frotter les mains d’avoir recruté un technicien qui a totalement remodelé la façon de faire à Paris.