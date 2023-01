Ce qui a décidé Messi à prolonger au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Lionel Messi n'a pas encore pris sa décision concernant son avenir même si la tendance est à une prolongation au PSG. Une preuve de confiance du club de la capitale qui a toujours souhaité conserver la Pulga, malgré sa première saison décevante.

Depuis le début de la saison, Lionel Messi est sur des bases hallucinantes. Meilleur passeur du championnat avec 10 passes décisives délivrées, le joueur de 35 ans a également remporté la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine. Le natif de Rosario est redevenu le joueur décisif, qu'il a été pendant très longtemps au FC Barcelone. Selon les informations de Marca, le PSG va très bientôt finaliser la prolongation de Messi, jusqu'en juin 2024. Messi aura alors 37 ans. Le média espagnol affirme également que Paris milite pour prolonger le septuple ballon d'or depuis de nombreux mois, malgré une première saison décevante pour l'Argentin. Une attitude qui a beaucoup compté aux yeux de l'Argentin, pour qui cette marque de confiance avant même son retour au plus haut niveau a été dignement apprécié, et a peut-être fait la différence au final.

La revanche de Leo Messi à Paris

Lors de sa première saison au PSG, Messi a mis quelque temps avant de s'habituer à un nouveau championnat, une nouvelle équipe, une nouvelle ville. Un changement de vie drastique après plus de 20 ans passé à Barcelone. Lionel Messi n'avait plus ses repères de la Catalogne et a livré l'une de ses plus mauvaises saisons. Sur le plan du jeu produit, de la forme physique et des statistiques. Néanmoins, cela n'a pas empêché la direction parisienne de garder une confiance aveugle dans le talent de Messi. Un geste qui a probablement touché le joueur formé aux Newell's Old Boys, qui a systématiquement été soutenu par le PSG. Paris met fin aux rumeurs d'un retour au Barça ou d'une fin de carrière aux États-Unis. Lionel Messi a une nouvelle maison avec le PSG et a désormais l'objectif d'offrir la Ligue des Champions aux supporters parisiens pour remercier le club de sa confiance, même dans les moments difficiles. Et avec son statut de champion du monde et la possibilité de décrocher un 8e Ballon d'Or, La Pulga semble plus fringuante que jamais désormais. Pour le plus grand bonheur du PSG.