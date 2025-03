Ce club contacte le PSG pour Asensio, ce n'est pas Aston Villa

Dans : PSG.

Marco Asensio s'est relancé depuis quelques semaines du côté d'Aston Villa. L'Espagnol pourrait néanmoins quitter l'Angleterre à l'issue de la saison pour retourner en Espagne.

Le PSG a décidé ces dernières semaines de se séparer de joueurs qui ne faisaient plus partie des plans de Luis Enrique. Marco Asensio, en grand manque de temps de jeu, a rejoint Aston Villa et la Premier League. En Angleterre, l'Espagnol se régale et reprend du plaisir à enchainer les rencontres. De quoi sans doute charmer sa nouvelle direction. S'il ne s'agit pour le moment que d'un prêt à Birmingham, Marco Asensio pourrait continuer l'aventure. Il se dit en effet que les Villans pourraient négocier un nouveau prêt en fin de saison avec le Paris Saint-Germain. A moins qu'Aston Villa ne se fasse griller la priorité par un club espagnol.

Asensio ne manquera pas d'opportunités au mercato

Selon les informations de Fichajes, la Real Sociedad fait en effet partie des équipes qui tenteront leur chance l'été prochain pour s'attacher les services de Marco Asensio. Le média précise que le club basque réfléchit à la possibilité d'offrir un prêt avec option d'achat au club de la capitale. Le problème est que le Paris Saint-Germain préférera une vente, alors que l'ancien du Real Madrid a encore un contrat dans la capitale jusqu'en juin 2026. Aston Villa et la Real Sociedad savent donc quoi faire pour récupérer Marco Asensio. Il faudra proposer du cash ou alors passer son tour. A noter qu'un retour en Espagne aurait de quoi charmer le joueur né à Palma de Majorque, surtout à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Cette saison, Marco Asensio a planté 6 buts et donné 4 passes décisives en 22 matchs disputés toutes compétitions confondues, que ce soit avec le PSG ou Aston Villa.