Ce champion du monde fait un constat écoeurant sur le PSG

En dehors des supporters parisiens, tout le monde aime détester le PSG en France. Youri Djorkaeff compte sur Messi pour changer ça.

Le PSG a beau avoir perdu le titre de champion de France la saison passée, il reste de loin le club numéro 1 en France. En terme de marketing, de prestige, de résultats européens et nationaux, de reconnaissance internationale, de suivi sur les réseaux sociaux ou de budget financier, le Paris SG n’a pas d’équivalent dans l’hexagone. Et les choses se sont encore amplifiées cet été avec le recrutement XXL. Le meilleur joueur du dernier Euro (Donnaruma), une légende du Real Madrid (Sergio Ramos), une pépite portugais (Nuno Mendes), celui qui est peut-être le meilleur latéral droit du monde (Hakimi) et bien évidemment l’un des meilleurs joueurs de tous les temps (Messi). Malgré cela, la cote d’amour du PSG ne grimpe pas si haut que ça en France.

Un constat effectué par Youri Djorkaeff, qui s’est longuement confié au journal espagnol El Pais. En tant que président de la Fondation FIFA, le champion du monde 1998 a commencé à développer de nombreux programmes sociaux pour que l’instance mondiale du football aide les jeunes dans les pays en vois de développement. « J’en ai discuté avec Messi, qui m’a invité chez lui pendant deux heures pour discuter des programmes qu’on pouvait mettre en place, c’est quelqu’un avec un grand coeur. Et il ne disait pas ça seulement pour les enfants en Argentine », a livré le Snake, marqué par le caractère de Lionel Messi.

Toute la France déteste le PSG

Au point d’en faire un joueur capable de changer la perception du PSG en France ? Youri Djorkaeff n’est pas loin de le penser. Ancien joueur du club de la capitale, tout comme son père Jean, l’international français d’origine arménienne est revenu sur la manière dont le Paris Saint-Germain était considéré en France, histoire d’expliquer aux médias espagnols la situation. « Le PSG est un club jeune, c'est vrai, mais il a un vrai ADN. C'est un bon endroit pour jouer au football. Car quand tu joues pour le PSG, tu te bats contre le reste de la France. Les gens détestent le PSG. L’Espagne est partagée entre le Real et Barcelone. En France, il y a des gens qui aiment Marseille. Mais ceux qui ne sont pas Marseillais ne les détestent pas, ils s’en moquent. Idem pour Lyon. Mais avec le PSG, non. C’est unique. Est-ce que Messi peut faire changer ça, je ne sais pas. Mais je n’ai jamais entendu quelqu’un dire vraiment du mal de Messi. C’est un joueur que tout le monde aime voir jouer, et tout le monde lui souhaite de réussir ce qu’il tente. C’est incroyable devoir un football générer ça », a souligné Youri Djorkaeff, persuadé que la magie peut opérer entre Messi, Neymar et Mbappé. Mais à une condition.

En effet, même s’il s’est retiré des terrains, l’ancien joueur de l’Inter Milan tient à apporter une petite touche tactique à cette attaque parisienne. Pour Djorkaeff, il faut absolument que quelqu’un fasse le lien entre le milieu et l’attaque, pour alimenter le trio offensif. « Cela peut être Di Maria ou Verratti, mais il faut faire le lien entre les attaquants et le reste de l’équipe. Quelqu’un qui ne pense pas forcément à leur donner le ballon, mais aussi à faire jouer le reste de l’équipe de la meilleure manière », a demandé un Youri Djorkaeff qui ne veut absolument pas résumer le PSG à ses trois stars.