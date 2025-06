CdM ‍: Les nouveaux supporters du PSG déclenchent une bagarre en tribunes

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En marge du match entre le PSG et Botafogo, cela a chauffé dans les tribunes du Rose Bowl avec une altercation entre fans des deux clubs.

Le match entre Botafogo et le PSG avait quasiment fait le plein dans les tribunes du Rose Bowl de Pasadena, où plus de 60.000 spectateurs s’étaient donnés rendez-vous. Il faut dire que les équipes sud-américaines permettent de remplir les stades, car les fans des équipes européennes ne se sont pas vraiment déplacés pour un tel évènement en plein mois de juin avec des déplacements très longs et coûteux sur la durée.

Primera pelea en las tribunas en el Mundial de clubes y fue entre fanáticos del Botafogo y centroamericanos con la playera del PSG. pic.twitter.com/pJ1Aai5vMv — 🇫🇮💙🤍 R9 🤍💙🇫🇮 (@r9carloss) June 20, 2025

Alors, comment une bagarre a pu avoir lieu dans les traversée du stade de Los Angeles en marge de la rencontre entre les deux formations ? L’explication est simple, il s’agit d’une altercation entre des supporters de Botafogo qui avaient fait le déplacement depuis le Brésil, et des sympathisants du PSG qui venaient d’Amérique Centrale, avec qui le courant n’est pas passé dans les tribunes du stade californien. Un grand stade avec des tribunes sans séparation, ce qui explique aussi le mélange parfois sulfureux entre les deux camps. La police locale n’a procédé à aucune interpellation et à l’issue de la rencontre, et aucun blessé sérieux n’était à déplorer. Le Paris SG se découvre donc des fans aux quatre coins de la planète qui viennent soutenir une équipe qu'ils n'ont quasiment jamais l'occasion de voir en dehors de l'Europe, même si ce n'est parfois pas un soutien très lumineux.