CdM ‍: L’élimination du PSG, Luis Enrique y pense

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG s'est mis en difficulté avec sa défaite contre Botafogo. Le club parisien garde les cartes en mains, mais Luis Enrique s'inquiète logiquement pour la suite.

Gros coup de froid pour le PSG, qui n’a pas su faire la différence offensivement face à Botafogo et a fini par s’incliner 1-0 face au champion d’Amérique du Sud. Après la démonstration face à l’Atlético de Madrid, le revers est surprenant et marque un réel coup d’arrêt pour la formation de Luis Enrique, qui a aussi montré que sans quelques uns de ses cadres, elle était tout de suite moins performante. Avec la victoire de l’Atlético de Madrid sur les Seattle Sounders (3-1), le risque d’une élimination existe désormais pour le PSG, car une égalité à trois est possible, même si une victoire sur la franchise de MLS suffirait pour passer le tour. Luis Enrique l’a reconnu en conférence de presse après le match à Pasadena.

Botafogo, presque une équipe de Ligue 1

Luis Enrique : « C'était un match très serré, Botafogo a très bien défendu, comme presque aucune équipe de notre championnat et de la Champions League. » 💬



« Jouer contre nous est une motivation en plus pour nos adversaires. On doit s'améliorer. » 💬#FIFACWC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 20, 2025

« Nous savions que ce serait un match difficile, très serré. Botafogo a très bien défendu. C'était un match très serré, Botafogo a très bien défendu, comme presque aucune équipe de notre championnat et de la Champions League. On a eu l'opportunité de marquer mais on ne l'a pas fait et le match est devenu plus difficile. On connaît les difficultés de cette compétition. On doit penser au dernier match (contre Seattle, lundi). C'est une compétition très courte, tu peux être vite sorti. Il peut y avoir une égalité à trois dans notre groupe. Personne ne peut savoir qui va passer, le groupe est ouvert », a reconnu l’entraineur espagnol du PSG, pour qui il y a sur donc plus de pression que prévue contre Seattle. Toutefois, une victoire suffirait en raison du carton passé par le PSG à l’Atlético, mais un match nul donnerait l’occasion à l’Atlético de passer Paris en cas de victoire sur Botafogo.