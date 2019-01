CDL : Le PSG toujours sans Kimpembe face à Guingamp

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, EAG.

Absent de la feuille de match en Coupe de France contre Pontivy en raison d’une blessure à l’aîne, Presnel Kimpembe ne jouera pas non plus en Coupe de la Ligue contre Guingamp, mercredi soir. Effectivement, Thomas Tuchel a confirmé en conférence de presse l’absence de son champion du monde. « Tous les joueurs sont dispos sauf Kimpembe, un peu blessé à l'aine. C'est trop de risque, on doit attendre quelques jours » a assuré l’entraîneur allemand, qui pourrait en revanche enregistrer le retour de son défenseur de 23 ans pour le déplacement à Amiens, samedi après-midi.