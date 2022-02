CDF : Nice élimine le PSG, Daniel Riolo en veut à Galtier

Dans : PSG.

Au terme d’un match globalement ennuyeux, Nice a battu le PSG en 8es de finale de la Coupe de France lundi soir au Parc des Princes.

Le spectacle n’a pas été au rendez-vous à l’occasion de ce match de Coupe de France, et les deux équipes y sont pour quelque chose. D’un côté, le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino a confirmé qu’il n’avait ni plan de jeu ni idées. De l’autre, Christophe Galtier a proposé une version ultra-défensive de son équipe de l’OGC Nice. De quoi subir les foudres de Daniel Riolo, qui était presque plus sévère avec les Aiglons, pourtant qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France après leur victoire aux tirs au but, qu’avec le Paris Saint-Germain sur l’antenne de RMC.

« Je suis toujours triste de voir que l’équipe qui se qualifie est celle qui insulte le jeu. C’est toujours affreux je déteste les équipes qui jouent comme ça. Peu importe le match, ou les équipes je veux toujours que l’équipe qui fait ça soit punie. La plupart du temps les équipes qui font ça perdent. Là ça passe aux pénos. Monter une équipe défensive, c’est ce qu’il y a de plus simple à faire. C’est à la portée de n’importe quel entraîneur. Les Niçois sont heureux d’avoir battu le PSG comme ça mais ils ne gagneront pas la Coupe de France en jouant de la sorte. Cela n’existe pas, la négation du football n’est jamais récompensé, jamais , jamais » a pesté Daniel Riolo, remonté contre Christophe Galtier et contre une équipe de Nice qu'il juge de plus en plus décevante dans le jeu.

Le consultant de l’After Foot n’a cependant pas épargné à 100 % le Paris Saint-Germain, qu’il juge très mal en point à quelques jours du 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Une affiche pour laquelle Paris n’est plus du tout favori. « Tout ne peut passer que par Mbappé au PSG. Aujourd’hui, il y a vraiment un gouffre énorme entre le Real et le PSG. Je ne vois même pas sur quoi Paris peut s’appuyer pour éliminer le Real Madrid. Verratti n’est pas dans une forme dingue et tout va passer par lui, Gueye doit revenir. Je ne sais pas si c’est suffisant qu’ils augmentent chacun individuellement leur niveau face au Real Madrid. C’est chaud, le milieu de terrain est bancal… » a analysé Daniel Riolo, pour qui un miracle sera presque nécessaire afin que le PSG élimine le Real Madrid en Ligue des Champions.