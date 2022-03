Casemiro au PSG, le Real pose son unique condition

Dans : PSG.

Le PSG rêve de Casemiro, surtout si Zinedine Zidane débarque sur le banc parisien. Un transfert que le Real Madrid n’écarte pas s’il y trouve son compte.

Considéré comme un élément indispensable du milieu de terrain du Real Madrid, grâce à son activité, sa récupération et sa capacité à pouvoir laisser de la liberté à Toni Kroos et Luka Modric, Casemiro fait partie de ces joueurs qui ne sont pas toujours valorisés. Malgré son importance, le Real Madrid envisage clairement de le céder au PSG. Si jamais Zinedine Zidane venait à signer pour entrainer le Paris SG, alors le technicien français a fait du milieu brésilien l’une des recrues phares, le champion du monde 1998 étant bien conscient qu’il faut un patron dans l’entrejeu et que le club parisien a du mal à le trouver ces dernières années. Pour enlever la mise, il faudra convaincre le Real Madrid de céder un joueur sous contrat jusqu’en juin 2025 tout de même. Mais Florentino Pérez estime pouvoir trouver bien mieux, et cela risque de faire les affaires du PSG.

Casemiro, la volonté de Zidane

En effet, El Nacional annonce que la volonté du Real Madrid est avant tout de s’offrir Aurélien Tchouameni, qui s’est fait sa place en équipe de France et est l’une des rares réelles satisfactions de la saison à l’AS Monaco. Un joueur pour qui il faudra toutefois lâcher 50 millions d’euros. Mais le club espagnol est prêt à faire cet effort, étant persuadé que l’avenir à ce poste est le milieu de terrain français, quitte à oublier quelque peu Eduardo Camavinga. Un transfert qui arrangeait tout le monde, avec une très belle vente de plus pour l’AS Monaco, l’arrivée d’un futur taulier pour le Real Madrid à un poste où le recrutement est jugé nécessaire, et la mise en liberté de Casemiro pour le bonheur du PSG. A 30 ans, l’international brésilien ne sera pas bradé pour autant, et un chèque de 50 millions d’euros pourrait lui aussi être nécessaire pour le faire signer à Paris.