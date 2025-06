TV ‍: Canal+ prépare du lourd sur le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Il y a une semaine, le Paris Saint-Germain créait l'évènement en remportant la Ligue des champions. Diffuseur de la C1 et du match, Canal+ continue de surfer sur l'engouement de ce triomphe avec un long documentaire. Les images inédites seront légion.

Le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions a représenté un immense bonheur pour les supporters parisiens, pour de nombreux passionnés de football en France mais aussi pour Canal+. Détentrice des droits de la C1 en exclusivité depuis cette année, la chaîne cryptée a vite rentabilisé son achat avec le parcours légendaire du PSG dans la compétition. De Gérone en septembre à la finale contre l'Inter Milan, Canal+ a accompagné les hommes de Luis Enrique avec des audiences canons. De quoi lui donner envie de mettre encore à l'honneur le club parisien, une semaine après la finale de Munich. Ce dimanche soir, la chaîne diffusera en clair le documentaire « Après tant d’années… PSG : le film du sacre ».

La finale du PSG disséquée totalement

Le film de 75 minutes fera revivre les coulisses de la finale contre l'Inter Milan avec les images connues de tous et d'autres pas du tout. En effet, Canal+ se vante de proposer un nombre maximal d'images inédites selon Le Parisien. « On a accès à des images que personne n’a vues. On peut demander à toutes les chaînes qui diffusent l’événement ce qu’elles ont filmé avec des caméras isolées », ont confié au quotidien francilien les deux réalisateurs du documentaire. Ainsi, des séquences mettront l'accent sur certains joueurs parisiens comme un Marquinhos en transe à l'échauffement.

Le PSG a aussi offert du contenu privé avec des séquences filmées dans l'intimité du groupe, vestiaire et bus compris, y compris des discussions entre les joueurs reprises intégralement. Enfin, Canal+ est allé vivre le match avec des témoins extérieurs. La séquence émotion sera sans doute celle vécue à la fondation Xana (fondée par Luis Enrique en hommage à sa fille) contre le cancer à Barcelone. Le célèbre supporter marseillais Mohamed Henni sera aussi un acteur du film. Autant dire que la chaîne cryptée veut offrir un moment unique avec le Paris Saint-Germain alors qu'elle ne diffusera plus aucun match avant la Supercoupe de l'UEFA le 13 août prochain entre ce même PSG et Tottenham.