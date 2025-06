Canal+ devient PSG TV, Aulas est choqué

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déjà critiquée pour son manque de partialité au tour précédent, Canal+ a de nouveau assumé son traitement en faveur du Paris Saint-Germain lors de la finale de la Ligue des Champions remportée face à l’Inter Milan (5-0) samedi. Son choix ne fait toujours pas l’unanimité, notamment auprès de Jean-Michel Aulas.

Pendant et après la finale remportée face à l’Inter Milan samedi, le Paris Saint-Germain et ses supporters n’étaient pas les seuls à vibrer. On peut dire que Canal+ a également participé à la fête. Rien de surprenant en ce qui concerne les consultants Laure Boulleau, Christophe Jallet et David Ginola, tous passés par le club de la capitale. En revanche, certains téléspectateurs attendaient davantage de partialité de la part des journalistes.

Canal+ agace

Un internaute s’est effectivement étonné en commentant une photo des équipes de Canal+ en pleine célébration du sacre parisien en Ligue des Champions. « Ne me dites plus jamais que les journalistes de Canal+ ne sont pas supporters du QSG… », s’est agacé le téléspectateur dont la publication sur X a été relayée par Jean-Michel Aulas. Malgré son statut de vice-président de la Fédération Française de Football, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais n’a pas apprécié le traitement médiatique du diffuseur. Il faut dire que Canal+ avait déjà subi des critiques au tour précédent.

Ne me dites plus jamais que les journalistes canal+ sont pas supporter du QSG… pic.twitter.com/o4f3bob5ww — 𝕄𝕣-ℍ𝕠𝕠𝕕𝕠𝕠 🌊🇷🇪 (@hoo_doo137) June 1, 2025

L’invitation de l’ex-speaker du Paris Saint-Germain pour annoncer la compo avait déplu. Tout comme les commentaires du consultant Sidney Govou qui avait dû répondre à ses détracteurs. « Supporters lyonnais, marseillais, etc... Je ne suis pas Parisien, mais j'aime le football et ce que propose ce PSG est exceptionnel, s’était défendu l’ancien Gone. Malgré vos insultes, je ne m'empêcherai jamais de le dire. Le jour où vos équipes seront à ce niveau, je le dirai aussi, avec plus de plaisir pour l'OL quand même. » Autrement dit, Canal+ assume totalement.