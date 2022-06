Campos et Zidane, le PSG évite la catastrophe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Priorité du Qatar pour succéder à Mauricio Pochettino cet été, Zinedine Zidane ne viendra probablement pas au PSG.

Malgré des négociations très avancées entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane, l’ancien entraîneur du Real Madrid a fait le choix de ne pas accepter la proposition du club parisien. Et pour cause, le champion du monde 2018 rêve de l’Equipe de France et sait que le poste pourrait être libre à la fin de l’année. C’est donc sans Zinedine Zidane que le PSG va écrire son histoire. Afin de surmonter cet échec, le club de la capitale a fait de Christophe Galtier sa priorité. Et si le nom est moins clinquant que celui de Zinedine Zidane, son entente avec Luis Campos sera un atout de taille pour le PSG. Car en réalité, une association de l’ancien coach du Real Madrid et du directeur sportif portugais aurait pu mener le club parisien à la catastrophe selon Philippe Doucet.

Luis Campos et Zinedine Zidane incompatibles ?

« Pas un commentaire pour relever que recruter à la fois Zidane et Campos aurait été une incongruité révélant une fois encore la primauté de la communication et de l’image de spectacle sur la politique sportive dans ce club si particulier. Mais l’actu brute des transferts est sans doute plus attrayante » a publié le journaliste de Canal +, pour qui Zinedine Zidane et Luis Campos auraient été totalement incompatibles à la tête du Paris Saint-Germain. Il faut dire que le Portugais a été recruté par le PSG pour être le patron du recrutement parisien. De son côté, Zinedine Zidane aime également avoir son mot à dire dans ce domaine et il se murmure que la relation entre les deux hommes n’est pas la plus courtoise du monde. En ce sens, la non-venue de Zinedine Zidane et la signature annoncée de Christophe Galtier est peut être une bonne nouvelle pour le PSG. Et cela malgré le scepticisme des supporters parisiens au sujet de l’actuel entraîneur de l’OGC Nice.