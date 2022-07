Campos balaye ses doutes, Mukiele dit oui au PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG est tout proche de boucler le transfert de Nordi Mukiele pour moins de 15 millions d’euros en provenance du RB Leipzig.

Après s’être attaché les services de Vitinha et d’Hugo Ekitike, le Paris Saint-Germain est en passe de boucler sa troisième recrue du mercato estival. En effet, L’Equipe confirme dans son édition du jour qu’un accord est quasiment trouvé avec le Red Bull Leipzig pour le prêt avec option d’achat automatique de Nordi Mukiele. Contrairement à certains dossiers (Ekitike, Vitinha), c’est Nasser Al-Khelaïfi qui s’occupe en personne des discussions avec ses homologues allemands. En effet, le patron du PSG entretient de très bons rapports avec les dirigeants de Leipzig et a ainsi pris les choses en mains depuis plusieurs semaines afin de ficeler la venue de Nordi Mukiele. Avant sa nomination officielle, Luis Campos avait établi un plan précis pour renforcer l’effectif du PSG et l’ancien défenseur de Montpellier en faisait partie, au même titre que Milan Skriniar, dont la venue à Paris est en revanche compromise.

Le PSG plutôt que l'Atlético ou Man United pour Mukiele

Le Paris Saint-Germain souhaite évoluer en 3-4-1-2 la saison prochaine, un dispositif tactique qui convient parfaitement à Nordi Mukiele, lequel évolue dans un système similaire à Leipzig depuis plusieurs années. L’international français présente un autre avantage : dans ce dispositif, il est capable de jouer piston droit ou défenseur central droit. Un argument de taille pour le Paris SG, qui a également profité de la situation contractuelle du joueur, libre dans un an, pour négocier sa venue à moindre coût. Le PSG, qui ne veut plus surpayer aucune recrue, est sur le point de boucler l’affaire pour un montant inférieur à 15 millions d’euros, une opportunité rare pour un joueur d’un tel niveau. Courtisé par l’Atlético de Madrid et Manchester United, Nordi Mukiele accorde sa préférence au PSG depuis le début des négociations. Le Français attendait en revanche d‘avoir des garanties sur l’organisation et la nouvelle structure mise en place à Paris. Il a très vite été rassuré par l’état-major parisien et un accord a été trouvé entre le joueur et le vice-champion de France en titre. A quatre mois de la Coupe du monde, Nordi Mukiele sait qu’il a un énorme coup à jouer s’il parvient à s’imposer comme un titulaire du Paris Saint-Germain.