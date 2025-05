Camavinga au PSG, Luis Enrique a le dernier mot

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La presse espagnole évoque quotidiennement un intérêt du PSG pour Eduardo Camavinga. Mais Luis Enrique a rendu son verdict, et le coach parisien a fait savoir à sa direction qu’il ne voulait pas du milieu du Real.

Au Real Madrid depuis 2021, Eduardo Camavinga a connu une belle progression dans la capitale espagnole. La saison 2024-2025 devait être celle de la confirmation pour l’international français, dont on attendait au sein de la Casa Blanca qu’il s’impose enfin comme un titulaire incontournable après le départ de Toni Kroos. La déception a malheureusement été à la hauteur des attentes au sujet d’Eduardo Camavinga, encore trop irrégulier et qui n’a jamais convaincu Carlo Ancelotti de définitivement l’installer dans son onze de départ.

L’ancien Rennais a peut-être fait le tour de la question au Real, et la question de son départ se posera en cas de belle offre. A en croire la presse espagnole, le vice-champion du monde de 22 ans fait l’objet d’un intérêt de plus en plus concret de la part du Paris Saint-Germain. Une rumeur qui dure, et qui pouvait laisser croire qu’elle était donc fondée. Mais ce n’est pas le cas selon le compte spécialisé La Source Parisienne. « Pour information tout ce qui sort et qui annonce que Luis Enrique pousse afin de faire venir Camavinga au PSG, est totalement faux » a publié le média spécialisé sur l’actualité du club parisien sur X.

Fin de la piste Camavinga au PSG

Des renforts ne sont pas impossibles au milieu de terrain, afin d’offrir à Luis Enrique des alternatives à Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery, mais ce n’est à priori pas sur Eduardo Camavinga que le Paris Saint-Germain va jeter son dévolu. Reste maintenant à voir si le Real Madrid aura d’autres potentiels acheteurs pour le natif de Cabinda, ou si ce dernier va enquiller sur une cinquième saison chez les Merengue. Dans ce dossier, l’avis d’un homme va par ailleurs compter, celui du futur entraîneur Xabi Alonso, dont on ne connait pas encore la position sur l’avenir de « Cama ».