Un joueur ingérable au Real, Chelsea le veut absolument

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Alors que sa politique de recrutement l’amène principalement vers de jeunes joueurs, Chelsea pourrait faire une exception cet été. Les Blues aimeraient récupérer leur ancien défenseur central Antonio Rüdiger. Ça tombe bien, le Real Madrid risque de lui ouvrir la porte à cause de son comportement ces derniers mois.

Antonio Rüdiger a bien choisi son moment. Après son pétage de câble en finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone (défaite 3-2 ap) le 26 avril, le défenseur central du Real Madrid a écopé d’une suspension de six matchs. Le timing était donc parfait pour subir une opération du genou gauche. Son indisponibilité étant estimée à deux mois, l’Allemand de 32 ans ne rejouera plus pour la Maison Blanche cette saison, voire plus encore. Le média FootballTransfers parle effectivement d’un possible retour d’Antonio Rüdiger à Chelsea.

Le dérapage complet d'Antonio Rüdiger en fin de match ! 😲#ElClásico pic.twitter.com/BTFMEXBhfn — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 26, 2025

Pour rappel, l’ancien Blue avait quitté la capitale anglaise en fin de contrat en 2022. Pas de quoi vexer le club londonien qui se verrait bien le récupérer. L’écurie de Premier League aurait déjà contacté son entourage afin d’être tenue informée de sa situation. S’il venait à obtenir le feu vert, le finaliste de la Ligue Europa Conférence serait déjà disposé à entamer des négociations pour son transfert. A croire que Chelsea n’est pas refroidi par les dérapages de l’international allemand.

Le chaînon manquant à Chelsea

« C'est un leader, un combattant, c'est exactement ce dont le vestiaire de Chelsea a besoin, a expliqué une source interne. Il n'y a aucune crainte concernant sa personnalité. Au contraire, c'est cette flamme qui nous manque. » De son côté, le Real Madrid n’a pas encore pris sa décision. Mais Antonio Rüdiger, qui arrive bientôt à un an de la fin de son contrat, ne sera pas forcément retenu à cause de son comportement. D’autant que les Merengue travaillent actuellement sur les pistes William Saliba et Dean Huijsen au poste de défenseur central.