Bruno Guimaraes, le PSG lance les grandes manœuvres !

Par Corentin Facy

L’été prochain, le PSG va tenter de se renforcer au milieu de terrain et dans ce secteur de jeu, Bruno Guimarães plait beaucoup à Luis Campos.

Le prochain mercato du Paris Saint-Germain sera celui de tous les bouleversements. L’objectif de Luis Campos est clairement de rebâtir un effectif jeune et dynamique autour de Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes ou encore Mbappé. L’idée est notamment de recruter des joueurs dans la force de l’âge et qui connaissent la France ou la Ligue 1. Dans cette optique, les noms de Khephren Thuram, Youssouf Fofana ou encore Marcus Thuram et Randal Kolo-Muani ainsi que Victor Osimhen ont filtré.

Bruno Guimaraes, la nouvelle idée du PSG au mercato

Afin de renforcer le secteur du milieu de terrain, un ancien de la Ligue 1 est également sur les tablettes du PSG. A en croire les informations du média brésilien Esporte, Bruno Guimarães est une cible de Luis Campos dans l’optique du prochain mercato estival du club de la capitale. Recruté par Newcastle en provenance de l’Olympique Lyonnais pour plus de 40 millions d’euros il y a un an et demi, l’international brésilien s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs à son poste en Premier League.

Ses performances n’ont pas échappé à l’œil de lynx de Luis Campos, lequel aimerait beaucoup le faire venir au Paris Saint-Germain. Le club parisien compte sur les potentiels départs de Messi, Sergio Ramos ou encore de certains indésirables dont Soler et Ekitike pour faire baisser la masse salariale du club et ainsi pouvoir bénéficier d’une certaine latitude financière sur le marché des transferts. Car de toute évidence, il faudra faire sauter la banque pour convaincre les propriétaires saoudiens de Newcastle de laisser filer Bruno Guimarães. Un joueur pour lequel les Magpies exigeront sans doute une somme avoisinant les 100 millions d’euros.