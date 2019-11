Bruges : Diagne viré du groupe après son pénalty manqué face au PSG

Dans : PSG.

Une belle campagne, de beaux matchs, mais le Club Bruges va sûrement se faire éliminer de la Ligue des Champions à l’issue de la phase de poule.

Et pourtant, le club belge avait réalisé une prestation très convaincante ce mercredi face au PSG, passant même tout près du match nul. Sur un pénalty obtenu à l’approche de la fin de rencontre, Mbaye Diagne avait pris le ballon au tireur désigné, son capitaine Hans Vanaken. A la grande colère de son entraineur, surtout que le Sénégalais a complètement manqué sa tentative, permettant à Keylor Navas d’arrêter le ballon. Depuis, Diagne s’est fait incendier dans la presse belge, et n’a pas été retenu par son entraineur pour le prochain match. Et cela pourrait durer un bout de temps.

« Il ne figurera en tout cas pas dans la sélection pour Antwerp, et je déciderai dans les prochaines semaines ou les prochains mois d'un retour éventuel dans l'équipe. Il y aura en outre une sanction financière très lourde », a prévenu Philippe Clément, pas tendre avec celui qui avait provoqué ce pénalty au Parc des Princes, et a eu le tort de vouloir se faire justice à tout prix.