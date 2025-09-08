Bradley Barcola, le PSG va frapper très fort

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Bradley Barcola voit reposer beaucoup d'espoirs de la part du PSG, et pas uniquement car Dembélé et Doué sont blessés. Paris l'a conservé cet été, pour mieux le blinder cet automne.

Le PSG a perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué, au moins pour tout le mois de septembre et va devoir compter sur Khvicha Kvaratskhelia et sur Bradley Barcola pour animer son attaque dans les prochaines semaines. L’ailier français n’a pas toujours été titulaire dans les gros matchs, mais il vient de vivre un été qui va le conforter dans son choix de persister au PSG. En effet, le Bayern Munich a fait le forcing au mois d’août pour le faire venir, mais Paris a clairement mis les barbelés sur l’ancien lyonnais, refusant toute idée de le vendre malgré la belle offre des Bavarois. Cet intérêt venu d’un géant européen a en tout cas eu des répercussions.

Barcola et le PSG, négociations en cours

Encore un but pour Kvara !



Opposé à la Bulgarie dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde de la FIFA 2026, notre Parisien, capitaine, s'est illustré avec un but (3-0). — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 7, 2025

Luis Campos a décidé d’entamer dès cet été les négociations pour une prolongation de contrat. Selon Le Parisien, elle est désormais en bonne voie même si les discussions avancement doucement, semaine après semaine. C’est dans le courant de l’automne que ce nouveau contrat pourrait donc être signé, ce qui emmènerait Bradley Barcola sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2030. A l’heure où Paris compte ses attaquants et va miser sur leur bonne forme et leur polyvalence pour essayer de traverser ce mois de septembre du mieux possible, l’international français va devoir montrer qu’il a franchi un cap et est aussi capable de se montrer en leader offensif. Luis Enrique va en avoir besoin, histoire aussi d’être certain que l’ancien lyonnais a l’étoffe pour permettre au PSG de continuer à être impressionnant même quand ses joyaux Dembélé et Doué sont à l’infirmerie.