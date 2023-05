Bernardo Silva au PSG, les supporters partent en guerre

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est toujours sur des noms qui font rêver au mercato. Mais avec sa démonstration face au Real Madrid, Bernardo Silva fait l'unanimité la plus totale chez les supporters parisiens pour cet été.

Désireux de changer d’air cet été malgré un contrat qui va jusqu’en juin 2025, Bernardo Silva n’a pas besoin d’agent. Sa performance ce mercredi contre le Real Madrid suffit à elle seule à faire une magnifique publicité pour son recrutement. L’ancien feu follet de l’AS Monaco a mis Eduardo Camavinga et le Real Madrid au supplice pour aller chercher une place en finale de la Ligue des Champions. Malgré cette incroyable réussite, le Portugais a toujours l’ambition de changer d’air, estimant avoir fait son temps du côté de l’Etihad Stadium. Le FC Barcelone le suit de très près, mais le PSG est annoncé comme un choix très crédible. Il pourrait y retrouver son compère de l’AS Monaco Kylian Mbappé, mais aussi un statut de joueur vedette qu’il n’a pas forcément à Manchester City. Toutefois, il faudra certainement s’approcher des 100 millions d’euros pour aller le chercher, lui qui avait prolongé avec les Citizens en mars 2019.

Ils rêvent tous de Bernardo Silva

Une somme copieuse mais que Luis Campos est capable de mettre si cela permet de vivre de grandes soirées européennes, ce que le PSG ne parvient que trop rarement à connaitre. Les supporters parisiens qui ne suivent pas forcément la Premier League de très près avaient donc un regard acéré vers la demi-finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Et avec son doublé, Bernardo Silva a littéralement enflammé les réseaux sociaux. Pour les fans du Paris SG, il est l’heure de mettre le paquet pour ramener le Portugais en Ligue 1.

Bernardo Silva il a réussi à réconcilier la Team PSG 😭 TOUT LE MONDE est d’accord pour dire qu’il DOIT venir au PSG 🔴🔵



Et ca c’est déjà un exploit ! — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) May 17, 2023

« Une petite attaque Bernardo Silva - Neymar - Mbappé - Harry Kane le football n’est pas mort les amis », « On veux tous de Bernardo Silva sur ça on est d’accord », « Le PSG ils étaient sur Bernardo Silva cet été il vient de prendre 50M en 35 minutes », « Bernardo Silva il a réussi à réconcilier la Team PSG. TOUT LE MONDE est d’accord pour dire qu’il DOIT venir au PSG. Et ça c’est déjà un exploit », ont lancé les suiveurs du PSG, désireux de voir leur club faire une véritable folie cet été pour aller chercher le joueur de Manchester City.

Ce dernier a été élu homme du match ce mercredi soir, et il a inévitablement été interrogé, sur son avenir et un éventuel transfert au Paris SG. Une preuve que son nom est sur toutes les lèvres et qu’il est associé avec insistance avec le club de la capitale française. « Le programme c'est de bien terminer la saison, gagner la PL, essayer contre United en finale de FA Cup, et ensuite l'Inter. Après cet été, on verra ce qu'il va se passer », a fait savoir l’ailier de Manchester City, qui rêve d’enfin conclure cette saison avec la plus prestigieuse victoire de son palmarès, et la première Ligue des Champions pour Manchester City. Ensuite, il sera temps de se poser la question de son avenir et de son futur choix, alors que le PSG salive clairement à l’idée de le faire venir.