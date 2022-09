Benzema, une mauvaise nouvelle tombe pour Mbappé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Karim Benzema sort d'une saison exceptionnelle sous les couleurs du Real Madrid. Le Merengue est d'ailleurs le grand favori pour remporter le Ballon d'Or.

Karim Benzema a connu des derniers mois très prolifiques. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, KB9 porte le Real Madrid sur ses épaules. Cerise sur le gâteau, en plus de tous les titres glanés avec les Merengue, il a fait son grand retour en équipe de France. Avec les Bleus, il partage la vedette avec Kylian Mbappé, qu'il aurait bien aimé voir rejoindre le Real Madrid cet été. Mais les deux joueurs n'auront que peu de chances d'évoluer un jour sous les mêmes couleurs en club, Mbappé ayant prolongé son contrat au PSG jusqu'en 2025. D'ailleurs, de nombreux observateurs sont tiraillés ces dernières semaines au moment de choisir qui de Benzema ou de Mbappé est actuellement le meilleur joueur français (du monde ?). Mais FIFA 23 a tranché...

Benzema, c'est bien lui le meilleur

Mbappé qui se croyait être le joueur le mieux noté sur FIFA 23 😭😭.

Il est encore très loin d’être le meilleur joueur pic.twitter.com/03OPEX3qI6 — Feule_Meule⚡️ (@kf_wilfried) September 12, 2022

Le nouvel opus d'EA Sports, FIFA 23, sera disponible à la vente le 30 septembre prochain. Ces dernières heures, les notes des meilleurs joueurs du jeu ont été données. Kylian Mbappé, star du jeu et qui figure sur la jaquette, a hérité de la note de 91. Il fait partie des trois meilleurs joueurs du jeu. Car deux autres joueurs, qui ont la même note générale, ont au final des statistiques plus complètes selon les critères FIFA. En effet, on retrouve en deuxième position Robert Lewandowski et en première, Karim Benzema. Le joueur du Real Madrid a notamment 88 en tirs, 80 en vitesse, 87 en dribbles ou encore 83 en passes. De son côté, Mbappé fera certainement la différence en vitesse, lui qui a hérité d'un joli 97. A noter qu'au total, cinq joueur sont notés à 91 : Karim Benzema (1er), Robert Lewandowski (2e), Kylian Mbappé (3e), Kevin De Bruyne (4e) et Leo Messi (5e). Mbappé est donc pour le moment encore privé d'un honneur au profit de Karim Benzema, qui a joué quelques tours au Parisien ces derniers mois...