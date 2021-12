Benzema et Icardi associés au Real Madrid ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très riche en attaque avec Messi, Neymar, Mbappé ou encore Di Maria, le PSG ne retiendra pas Mauro Icardi lors du prochain mercato estival.

Auteur de 3 buts en 16 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Mauro Icardi ne réalise pas une saison d’anthologie avec le PSG, c’est peu de le dire. Recruté pour 50 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan, l’international argentin ne fais plus l’unanimité au sein de la direction sportive du Paris Saint-Germain. Leonardo a d’ores et déjà prévenu Mauricio Pochettino qu’il ne retiendrait pas Mauro Icardi en cas de proposition intéressante cet été, ce à quoi l’entraîneur parisien ne s’est pas opposé. Et à en croire le média espagnol Defensa Central, l’ex-capitaine de l’Inter pourrait rebondir au Real Madrid à la surprise générale. En quête d’une doublure à Karim Benzema, le club merengue aurait coché le nom de Mauro Icardi.

Icardi doublure de Benzema au Real ?

Un transfert dès le mois de janvier est même à l’étude pour Mauro Icardi au Real Madrid, alors que Karim Benzema n’est plus autant épargné par les blessures que par le passé depuis qu’il rejoue avec l’Equipe de France. Le Real Madrid, actuel leader de la Liga espagnole, a conscience qu’il doit avoir dans son effectif un second attaquant capable de jouer au très haut niveau pour compenser les éventuelles absences de Karim Benzema et préserver le Français avec une rotation plus importante sur certains matchs. En interne à Madrid, on estime que Mauro Icardi a un style de jeu similaire à celui de Karim Benzema et que par conséquent, son recrutement pourrait être une bonne chose sans pour autant déstabiliser le groupe. Reste maintenant à voir si le Real est prêt à assumer le colossal salaire de Mauro Icardi, estimé à plus de 700.000 euros par mois, alors que le joueur sera très certainement remplaçant dans l’esprit de Carlo Ancelotti. C’est un autre débat…