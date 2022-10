Benfica-PSG : Et Draxler revient en forme

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Après plus de cinq années passées au PSG, Julian Draxler a quitté le PSG cet été pour obtenir plus de temps de jeu à Lisbonne. L'Allemand s'est confié sur son départ de Paris qui a été une véritable épreuve à surmonter pour lui.

Pas dans les plans de Christophe Galtier, Draxler n'avait qu'une seule option face à lui, quitter le PSG. Arrivé durant le mercato hivernal en 2016, l'international Allemand (58 sélections) s'est directement et très rapidement acclimaté à la vie parisienne. Avec des débuts réussis, Draxler est annoncé comme un futur talent à Paris. Mais au fil des années et avec les arrivées de stars comme Neymar, Mbappé ou Messi, l'ancien joueur de Schalke n'a pas eu la chance de s'exprimer et a commencé à perdre confiance en lui lorsque les coachs lui offraient la possibilité de s'exprimer. L'Allemand a alors pris la décision de quitter le PSG et la ville dont il est tombé amoureux. Alors qu'il parle très bien français et qu'il est en couple avec une Parisienne, Draxler a préféré partir avec sa famille pour s'exiler au Portugal et relancer sa carrière sportive.

Draxler se confie sur son départ du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julian Draxler (@draxlerofficial)

Sur son compte LinkedIn, celui qui a inscrit 26 buts et délivré 38 passes décisives en 198 rencontres au PSG a expliqué les dessous de son transfert au Benfica Lisbonne. « Prendre de telles décisions n’est jamais facile, il y a simplement un nombre incroyable de facteurs privés et professionnels qui ont un impact et dont vous devez tenir compte. Dans mon cas, cette soi-disant zone de confort a finalement été quittée. Même si les choses se passaient extrêmement bien à Paris en privé, le changement était finalement une décision difficile mais sensée. Cela signifie maintenant de découvrir un tout nouveau club, de nouveaux collègues, une nouvelle langue, un nouveau pays, une nouvelle culture et donc un environnement complètement nouveau pour moi et ma famille. Ce qui est génial, c’est que tout le monde dans le club et dans le nouvel environnement m’a réservé un accueil fantastique. Je suis déjà très reconnaissant envers les gens ici. Donc j’attends avec impatience tout ce qui va arriver à Lisbonne » a avoué celui qui vient d'inscrire un but avec sous ses nouvelles couleurs dans le championnat portugais avant la trêve internationale. Draxler aura l'occasion de retrouver ses anciens coéquipiers lors de la double confrontation en Ligue des Champions entre le PSG et le Benfica, avec un nouveau rôle de joker dont le club parisien va forcément se méfier.