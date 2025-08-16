PSG ‍: Bayern, Liverpool, le dossier Barcola prend feu

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le départ d'un titulaire, en plus de celui de Gianluigi Donnarumma, n'est pas totalement écarté au sein du PSG avec de très gros intérêts pour Bradley Barcola.

Après avoir dépensé quasiment 300 millions d’euros en recrutement cet été, Liverpool a réussi son entrée en jeu avec une victoire spectaculaire mais arrachée contre Bournemouth ce vendredi soir (4-2). Les Reds sont très attendus en raison de leur mercato dithyrambique, avec Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez et Jérémie Frimpong en tête d’affiche du club de la Mersey désormais. Mais ce n’est pas tout. Le champion d’Angleterre en titre vise le doublé et cible Alexander Isak, un nouveau joueur à plus de 100 millions d’euros, en provenance de Newcastle pour la fin de l’été. Mais ce n’est toujours pas fini. Sky Sports affirme ainsi qu’un ailier est également dans le viseur, car Hugo Ekitike se plait dans l’axe et ne souhaite plus trop évoluer sur l’aile gauche, ce qui était un temps envisagé par Arne Slot au départ.

Le Bayern et Liverpool à la lutte pour Barcola

🚨 Liverpool are considering spending £60M-70M+ on a winger, separate to Alexander Isak, before the window closes.https://t.co/mzJKkyJXxV — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) August 15, 2025

Les regards se tournent vers le PSG, laisse notamment entendre le compte X (ex-Twitter) DaveOCKOP, très suivi à Liverpool avec plus de 500.000 abonnés. Un budget compris entre 70 et 80 millions d’euros est prévu pour s’offrir un ailier capable de jouer sur le côté gauche. Et le nom de Bradley Barcola est sorti du chapeau, même si il est clairement expliqué que le PSG n’étudiera aucune offre à moins de 100 millions d’euros pour l’ancien joueur de l’OL. L’idée n’est pas de s’en séparer alors que Luis Enrique s’estime logiquement un peu juste devant au niveau de sa rotation. Mais une grosse offre peut-elle tout changer ?

L’Angleterre en est persuadée, et l’Allemagne également. Le journaliste spécialisé dans le mercato Florian Petterberg laisse ainsi entendre que le Bayern Munich, vexé de s’être fait doubler par Liverpool dans le dossier Florian Wirtz, envisage de prendre sa revanche en effectuant une très grosse offre au PSG pour Bradley Barcola. Une grosse bataille qui pourrait donc éloigner l’ailier français de Paris, lui qui a mal vécu sa relégation sur le banc de touche à l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au Paris SG en janvier dernier. Mais qui pourrait aussi permettre à Paris de libérer de la place pour réaliser de derniers gros coups au mercato, comme avec Maghnès Akliouche en provenance de l'AS Monaco.