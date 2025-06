Barcola vendu pour 100 ME, le PSG dit oui

Dans : PSG.

Le Bayern Munich jette son dévolu sur Bradley Barcola et souhaite recruter l’ailier du PSG cet été. Le club de la capitale a de son côté fixé le prix de l’international français en cas de départ.

Désireux de renouveler son secteur offensif lors du prochain mercato, le Bayern Munich a les yeux rivés vers le Paris Saint-Germain. La campagne de Ligue des Champions du club parisien a logiquement fait gonfler la cote de plusieurs joueurs, et c’est notamment le cas de Bradley Barcola. L’ancien attaquant de l’OL est la nouvelle priorité du Bayern Munich, qui rêve d’associer l’international français à Michael Olise et à Harry Kane la saison prochaine. Le PSG n’est à priori pas vendeur, car même si Barcola n’est plus aussi indiscutable aux yeux de Luis Enrique depuis l’éclosion de Désiré Doué, il reste un joueur tenu en très haute estime par le coach espagnol.

Le journaliste Christian Falk, spécialisé dans l’actualité du Bayern Munich, a tenu à apporter quelques précisions dans ce dossier qui risque de faire beaucoup parler en Allemagne dans les jours à venir. Selon lui, le PSG souhaite effectivement garder Bradley Barcola… mais pas à n’importe quel prix. Le club parisien pourrait céder en cas de proposition à hauteur de 100 millions d’euros, une potentielle offre qui permettrait à Paris de réaliser une plus-value gigantesque de 50 millions d’euros, deux ans après l’achat en provenance de l’OL.

Le PSG a fixé le prix de Bradley Barcola

Il n’y a désormais plus qu’à attendre de voir si le club munichois s’alignera sur les exigences du PSG, ce dont on peut sérieusement douter. Car Christian Falk explique que Bradley Barcola n’est pas la seule cible du Bayern Munich au poste d’ailier gauche. Nico Williams est lui aussi pisté, et l’international espagnol coûte moins cher, avec sa clause libératoire à 60 millions d’euros. Dans ces deux dossiers, Arsenal est également présent et pourrait dégainer, une bonne nouvelle pour le PSG dans l’optique de faire grimper les enchères. Barcola de son côté est plutôt enclin à poursuivre à Paris, mais des discussions se tiendront forcément avec le Bayern en cas d’accord entre le champion d’Allemagne et Paris sur le prix d’un possible transfert.