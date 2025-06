Barcola contre Raphinha, le PSG négocie un énorme échange

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est désireux de se renforcer à toutes les lignes cet été lors du marché des transferts. Un joueur plait d'ailleurs particulièrement du côté du FC Barcelone.

Le Paris Saint-Germain est déjà au travail sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif. Si les champions d'Europe ont tout gagné la saison dernière, ils savent néanmoins que du sang neuf devra être injecté dans leur équipe. Luis Enrique a des envies bien précises et veut que les joueurs qui signeront au PSG apportent une belle plus-value à son collectif. Le club de la capitale pourrait trouver son bonheur du côté du FC Barcelone. En Catalogne, on croit même savoir que le Barça et Paris négocieraient déjà un échange assez fou...

Un deal XXL, Barcola impliqué ?

Selon les informations de CarpetasFCB, Catalans et Parisiens sont en effet en discussion pour s'échanger Raphinha et... Bradley Barcola. Le Barça ne retiendra pas le Brésilien, qui ne fait apparemment plus vraiment partie des plans d'Hansi Flick. Pour combler son départ, le Barça a flashé sur Bradley Barcola, qui n'a pas eu les minutes de temps de jeu espérés en fin de saison avec le PSG. Le média rajoute que Barcelone suit depuis de nombreux mois l'ancien de l'OL et que certains pions importants ont été placés dans sa venue.

Pour CarpetasFCB, Luis Enrique en personne aurait de son côté donné son accord pour un départ de Barcola. A noter que l'Espagnol ne serait également pas contre la venue de Raphinha, qu'il estime adaptable à son système de jeu. Une information tout de même assez improbable et à prendre avec certaines pincettes, même si tout est toujours possible lors d'un marché des transferts. Barcola est un élément important de l'équipe du PSG et la direction francilienne n'a jamais caché qu'elle comptait sur lui encore de nombreuses saisons. Mais ce dernier verrait son statut changer en cas d'arrivée en Catalogne en grandes pompes.