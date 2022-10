Barcelone hors course pour Messi, le PSG jubile

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Étincelant avec le PSG contre le Maccabi Haïfa mardi soir en Ligue des Champions, Lionel Messi attire les convoitises au mercato.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait la saison prochaine. Et pour cause, l’international argentin ne souhaite pas prendre de décision avant la Coupe du monde au Qatar afin d’être focus à 100 % sur le Mondial qu’il ambitionne de remporter avec l’Argentine. Lorsque cette échéance sera passée, Lionel Messi pourra commencer à tirer des plans sur la comète dans l’optique de la saison prochaine. Plusieurs solutions vont s’offrir au sextuple Ballon d’Or : une prolongation au PSG, un retour au FC Barcelone ou encore la découverte d’une aventure inédite aux Etats-Unis avec l’Inter Miami, la franchise de David Beckham. Mais selon Don Balon, deux options se dégagent principalement pour l’avenir de Lionel Messi. Le média espagnol croit en effet savoir qu’il est à ce jour peu probable de voir Lionel Messi revenir au FC Barcelone… principalement pour des raisons financières.

Messi trop cher pour le Barça, pas pour Beckham

C’est déjà en raison des difficultés économiques du club catalan que Lionel Messi est parti il y a un an et demi et visiblement, un retour au Barça est improbable pour la Pulga. Joan Laporta rêve de faire revenir Lionel Messi au bercail mais Don Balon affirme que le FC Barcelone sera dans l’incapacité de rivaliser financièrement avec le PSG bien sûr mais également avec l’Inter Miami de David Beckham, prêt à offrir à Lionel Messi un salaire royal pour le faire signer aux Etats-Unis. A moins que le n°30 du PSG accepte une nette baisse de salaire, ce dont on peut franchement douter, un retour à Barcelone est donc impossible ou presque. Reste ensuite à savoir si Messi privilégiera une prolongation au Paris SG afin de rester compétitif en Europe ou s’il se dirigera tranquillement vers une pré-retraite aux Etats-Unis. Comme indiqué par Le Parisien ces dernières semaines, la priorité du PSG est de parvenir à conserver Messi. Une volonté déjà présente la saison dernière et renforcée depuis le début du championnat en raison des très bonnes performances de l’ancien capitaine du Barça.