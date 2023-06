Barcelone après Monaco, Neymar va mieux et plante un doublé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG en a désormais terminé avec sa saison. Les joueurs franciliens vont pouvoir couper un peu avec leur club. C'est le cas de Neymar Jr, qui a visiblement oublié ses difficultés à se déplacer pour enchainer les apparitions médiatisées.

A Paris, les choses sérieuses vont prochainement commencer. Le PSG veut donner un nouveau coup de fouet à son projet et de nombreux changements sont attendus cet été lors du marché des transferts. Des têtes vont tomber et un départ est envisagé pour Neymar Jr. Cependant, le contrat du Brésilien, qui expire en 2027, et son salaire XXL, ont de quoi rebuter de nombreuses équipes européennes. Sauf retournement de situation, Neymar devrait donc rester au PSG même si des échanges auront bien évidemment lieu avec le futur coach du club de la capitale. Car tout porte à croire que Christophe Galtier sera démis de ses fonctions dans les prochaines heures. Un Galtier souvent dépassé dans la communication. Après avoir indiqué que Neymar avait du mal à se déplacer pour justifier son absence à Strasbourg le week-end passé, le Brésilien a été aperçu au Grand Prix de Monaco. Et l'ancien du Barça a récidivé...

Neymar va mieux, bien mieux

🎥: Neymar and Mbappé from PSG grace the Spanish Grand Prix in Barcelona with their presence. ⚽️🏎️#F1

#SpanishGP pic.twitter.com/kdUeEFWHa4 — F1 Naija 🇳🇬 (@f1_naija) June 4, 2023

Neymar était présent ce samedi soir au Parc des Princes pour recevoir son trophée de champion de France. Opéré il y a peu de la cheville, le Brésilien est toujours en rééducation et ses mouvements sont limités. C'est en tout cas la communication du PSG et celle de Christophe Galtier. Mais apparemment, tout va plutôt pas mal pour le joueur de 31 ans. En effet, le prodige auriverde a encore une fois été aperçu à un Grand Prix de Formule 1 ce dimanche. Cette fois-ci à Barcelone et en compagnie de Kylian Mbappé. Les deux stars en ont profité pour signer quelques autographes et échanger avec des fans. Leo Messi parti, leur relation pourrait revivre quelques beaux moments, que ce soit en dehors ou sur le terrain. C'est tout ce que peuvent en tout cas souhaiter les supporters et observateurs du Paris Saint-Germain.