Avec Luis Enrique, le PSG rêve moins grand

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Depuis la prise de pouvoir du Qatar en 2011, le Paris Saint-Germain met une énorme pression sur ses joueurs et entraîneurs. Le président Nasser Al-Khelaïfi souhaite remporter la Ligue des Champions et en fait une obsession. Mais à partir de la saison prochaine, le contexte devrait changer.

Christophe Galtier était prévenu. Au moment de sa nomination l’été dernier, l’entraîneur du Paris Saint-Germain savait que son travail serait principalement jugé sur les résultats en Ligue des Champions. Résultat, son équipe s’est arrêtée dès les huitièmes de finale après deux défaites contre le Bayern Munich (0-1, 2-0), dont la supériorité aurait sans doute mérité un score plus lourd. Autant dire que cet échec a pesé dans le licenciement imminent du coach français.

Surtout que le club souhaite dédramatiser autour de cette obsession de la LDC et mettre moins de pression sur les joueurs autour de ça — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 19, 2023

Ce n’est un secret pour personne, cette compétition européenne ne représente pas un simple rêve pour Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain en fait une obsession. D’où l’énorme pression mise sur ses joueurs et entraîneurs. Mais le contexte pourrait bien changer à partir de la saison prochaine. En effet, le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi affirme que le club francilien « souhaite dédramatiser autour de cette obsession de la Ligue des Champions et mettre moins de pression sur les joueurs autour de ça ».

Le PSG a écouté Herrera

Une excellente nouvelle pour Luis Enrique. Annoncé proche d’un accord pour prendre la succession de Christophe Galtier, le technicien espagnol pourra travailler dans de meilleures conditions, et avec plus de patience au niveau de la direction. A croire que le Paris Saint-Germain a écouté les critiques de son ancien joueur Ander Herrera sur TyC Sports. « Lorsque le club a été racheté par les Qataris, ils ont parlé de la Ligue des Champions », rappelait récemment le milieu de Bilbao.

« Pour moi, c'est une erreur, car vous créez une obsession et une demande qui ne vous convient pas et ne vous appartient pas. Les supporters écoutent les dirigeants et demandent ensuite la Ligue des Champions. Je n'ai jamais vu de telles demandes, pas même à Manchester. À Paris, quoi que vous fassiez, si vous ne gagnez pas la Ligue des Champions, c'est un désastre. C'est ce que je trouve injuste », critiquait l’ex-Parisien à raison.