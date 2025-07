Asensio vide son casier, la très belle affaire du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Marco Asensio a fini par dire oui devant le forcing du Fenerbahçe, qui permet au PSG de réaliser une opération financière intéressante pour se défaire de l'attaquant espagnol.

C’en est désormais quasiment fini de l’aventure de Marco Asensio au Paris Saint-Germain. L’attaquant espagnol avait signé librement à la fin de son aventure au Real Madrid à l’été 2023, mais il n’avait jamais su convaincre Luis Enrique, malgré sa polyvalence et sa finesse technique. Jamais dans le rythme, l’Espagnol a rejoint Aston Villa en prêt la saison passée, avec quelques périodes convaincantes mais pas suffisant pour provoquer son transfert définitif en Premier League. Ces dernières semaines, il espérait revenir en Liga, du côté de Villarreal ou de Valence, sans que des offres concrètes ne voient le jour.

Un énorme salaire pour convaincre Asensio

ÖZEL | Fenerbahçe, Paris Saint Germain'in ardından Marco Asensio ile de anlaşmaya vardı. Oyuncu sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a davet edildi! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 11, 2025

Résultat, le forcing de Fenerbahçe a fini par payer. Marco Asensio a accepté ce vendredi de signer pour le club d’Istanbul, au lendemain de l’accord entre la formation de José Mourinho et le PSG. Ce sera donc normalement un transfert entre 13 et 15 millions d’euros, selon le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu. L’attaquant espagnol va désormais se rendre à Istanbul dans les prochains jours pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec son nouveau club. Une bonne affaire pour le Paris SG, qui se déleste d’un gros salaire et d’un joueur sur lequel Luis Enrique ne comptait pas. De son côté, Asensio ne sera pas perdant car le Fenerbahçe a fait un gros effort sur son salaire, lui proposant de signer pour trois ans et 12 millions d’euros par saison.