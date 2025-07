Asensio renvoyé au PSG, Mourinho n'en veut plus

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Fenerbahçe est devenu un partenaire privilégié du Paris Saint-Germain au mercato puisqu'il s'intéresse à Milan Skriniar et à Marco Asensio. Si le transfert du défenseur slovaque est en bonne voie, celui de l'Espagnol semble compromis désormais.

Comme depuis plusieurs saisons, le Paris Saint-Germain doit s'armer de patience pour se débarrasser des éléments devenus inutiles dans son vestiaire. Avec les salaires XXL offerts par les Parisiens, vendre définitivement les joueurs est un véritable parcours du combattant. Néanmoins, Fenerbahçe était bien décidé à aider le PSG cet été. Entraîné par José Mourinho, le club stambouliote est ambitieux. Il doit valider sa qualification en Ligue des champions et reconquérir le titre national pour la première fois depuis 2014. Pour ce faire, il mise sur Milan Skriniar en défense et Marco Asensio dans le domaine offensif.

Asensio est trop cher pour Fenerbahçe

Un pack à 20 millions d'euros pour les deux joueurs a rapidement été évoqué. Toutefois, la donne a quelque peu changé. Pour Milan Skriniar, aucun problème. Déjà prêté à Fenerbahçe la saison dernière, le défenseur central slovaque doit s'engager avec les Stambouliotes très prochainement. La direction turque estime payer le prix juste pour lui mais ce n'est pas le cas pour Marco Asensio. Selon le média local Fanatik, une indemnité de transfert moins élevée était souhaitée pour l'Espagnol.

Pour Marco Asensio, le PSG et Fenerbahce toujours en discussions pour l’arrivée de l’Espagnol à Istanbul.

Le club de #Süperlig veut diminuer le prix du transfert. pic.twitter.com/qLdOzoWJH2 — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) July 26, 2025

Le PSG a refusé de faire un geste en ce sens. En conséquence, « la direction de Fenerbahçe et Mourinho ont abandonné le transfert d'Asensio ». Paris doit à nouveau négocier avec les Turcs sous peine de perdre un candidat sérieux pour racheter un indésirable du vestiaire. Pour rappel, Marco Asensio est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le PSG. Sans transfert sec cet été, l'ancien joueur du Real Madrid quittera le club parisien libre et gratuitement dans un an.