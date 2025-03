Arsenal réveille le PSG sur un énorme scandale

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le partenariat du PSG avec l'office de tourisme du Rwanda fait polémique dans un contexte géopolitique tendu en République Démocratique du Congo. Le club parisien tergiverse sur cette question. Arsenal se montre lui plus réactif.

Si les grands clubs européens ont appris à multiplier les partenariats à tout prix à travers le monde, certains sponsors font plus parler que d'autres. C'est le cas de Visit Rwanda, qui s'affiche dans les stades d'Arsenal, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain. La promotion du pays comme destination touristique n'est pas anodine dans un contexte de violences en République Démocratique du Congo, le pays voisin. La milice du M23 organise des massacres dans l'Est du pays. L'ONU affirme que le Rwanda du président Paul Kagamé soutient cette milice, dans le but de récupérer les terres de la région pleines de métaux rares.

Arsenal vire le Rwanda, le PSG sous pression

A la lumière de ces faits, le lien entre le PSG et le Rwanda dérange énormément. Une pétition a été lancée pour que le club parisien renonce vite à ce partenariat. Plusieurs joueurs congolais ou d'origine congolaise, anciens ou actuels du PSG, ont aussi manifesté leur mécontentement : Youssouf Mulumbu, Randal Kolo Muani et Presnel Kimpembe notamment. La direction parisienne reste pourtant muette sur la question. Elle sera peut-être plus active si Arsenal met fin au partenariat avec Visit Rwanda.

The Democratic Republic of Congo has urged Arsenal, Bayern Munich, and PSG to drop their Visit Rwanda sponsorships amid a worsening crisis. Rwanda is accused of backing M23 rebels and using sports to boost its image, allegations it denies. pic.twitter.com/qn80cfZf1b — BBC News Africa (@BBCAfrica) February 7, 2025

Selon le média Sportune, Les Gunners envisagent sérieusement de ne pas renouveler ce contrat de sponsoring. Le club londonien gagne 12 millions d'euros dans l'opération. Néanmoins, la guerre en République Démocratique du Congo et l'image entachée du Rwanda change tout. Un tel poids lourd en Premier League et en Europe ne peut se permettre de ternir son image. En plus, Arsenal serait sur le point de signer un sponsor plus lucratif que le Rwanda. Si le Bayern suit la même démarche, le PSG ne pourra pas rester passif plus longtemps.