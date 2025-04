Arsenal-PSG, Canal+ prend une décision houleuse

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Canal+ a eu du flair en récupérant l'ensemble des Coupes d'Europe cette saison. Mais la chaine cryptée joue avec ses différentes chaines, y compris pour les grosses affiches, quitte à agacer.

Enorme match à venir ce mardi soir avec la demi-finale aller entre Arsenal et le PSG. Un rendez-vous à l’Emirates qui peut ouvrir la voie vers une nouvelle finale de Ligue des Champions pour les Parisiens. Un choc très attendu et une revanche par rapport au match de poule où les Gunners ont pu disposer sans forcer de Parisiens apathiques. Désormais, la donne est différente et les supporters du PSG qui feront le déplacement sont très confiants sur la possibilité de voir un scénario bien différent. Ils seront toutefois limités en nombre, d’autant plus qu’Arsenal a réduit la jauge ces derniers jours, à la grande colère des dirigeants parisiens.

Le retour sur Canal+

Du côté des supporters, ceux qui ne peuvent pas aller au match se rabattront forcément sur la télévision. Mais le match ne sera pas diffusé sur la chaine premium de Canal+, qui a préféré mettre en avant sa chaine Canal+Foot. Un canal pas disponible dans tous les abonnements, et qui pourra donc empêcher des passionnés ou des amateurs qui ne suivent pas habituellement le football, de suivre la rencontre. Une décision bien évidemment assumée par la chaine de Vincent Bolloré, pour qui cela doit inciter à s’abonner aux offres les plus complètes possibles. Cette annonce a eu le don d’agacer quelques abonnés, pour qui il faut toujours aller chercher l’abonnement plus cher pour avoir droit aux contenus qui sont habituellement réservés à la chaine premium.

Seule consolation, le retour est prévu sur Canal+, chaine commune dans toutes les offres du groupe. Avec certainement un gros carton d’audience à la clé si le suspense est de la partie.