Antonio Conte au PSG, Neymar et Messi pleurent déjà !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La rumeur enfle sur la possible venue d'Antonio Conte au Paris Saint-Germain, et un possible échange avec Mauricio Pochettino est évoqué. L'entraîneur italien pourrait marquer une révolution au sein du vestiaire du PSG.

Zinedine Zidane est bien la priorité des dirigeants qataris du Paris Saint-Germain, mais le technicien français n’a toujours pas répondu favorablement et cela est un problème. Même si le dossier de Zizou n’est pas directement lié à celui de Kylian Mbappé, il est évident que l’attaquant français voudra connaître l’identité du successeur de Mauricio Pochettino avant de prolonger, ou non son contrat avec le PSG.

Et Le Parisien a lancé une première piste si Zinedine Zidane disait un « non » ferme et définitif à Doha, à savoir la venue d’Antonio Conte, le manager de Tottenham. Déçu des moyens donnés par les Spurs pour briller en Premier League, l’entraîneur italien de 52 ans serait très tenté à l’idée de remplacer Pochettino, qui de son côté pourrait faire le chemin inverse et repartir à Tottenham faute d’aller à Manchester United. Tout comme Zidane, Conte aurait une seule exigence avant de signer avec le leader de Ligue 1, ne pas avoir à travailler avec Leonardo. Car l’ancien coach de l’Inter n’est pas du genre à se laisser dicter son comportement, y compris avec les joueurs. Souvent charmeur, Antonio Conte est le patron du vestiaire, avec les risques que cela comporte.

Antonio Conte, ce n’est pas Guardiola, mais le PSG veut autre chose

Mercato : Antonio Conte, le coach de Tottenham, se verrait bien au PSG

Mercato : Antonio Conte, le coach de Tottenham, se verrait bien au PSG

Au micro de RMC, Jonatan MacHardy a avoué qu’il rêvait de voir le coach italien débarquer durant l’été au Parc des Princes. « J’avais prévenu, lorsque la rumeur de la venue de Mauricio Pochettino au PSG avait circulé, que cela allait être une catastrophe. La raison est simple, c’est un super entraîneur, mais il n’a jamais géré un vestiaire compliqué et des stars, et que pour lui le PSG était impossible à entraîner. Il y a deux entraîneurs qui pourraient gérer le truc. Il y a Massimiliano Allegri, car il a géré l’AC Milan quand il y avait toutes les stars, les 4 as, quatre attaquants, dont Zlatan et Robinho, impossibles à gérer. Lui, il avait gagné le titre avec eux. Et il y a aussi Antonio Conte, car lui il a le caractère pour mettre Neymar sur le banc si ça ne va pas, à sortir Messi si ça ne va pas. Si Antonio Conte avait été sur le banc du PSG lors du match de la semaine passée contre l’OM au Parc des Princes, et bien Lionel Messi sort à la mi-temps. OK, Conte n’est peut-être pas le meilleur tacticien et n’apportera pas la garantie d’avoir du beau jeu ou un projet à la Guardiola, mais au moins le vestiaire sera tenu. Quand tu as autant de qualités individuelles dans ton effectif, l’enjeu principal c’est de tenir ton vestiaire, et qui mieux qu’Antonio Conte pour le faire ? Mais il faut arrêter de demander du beau jeu et avoir un chef de guerre qui sache mettre de grosses claques derrière la tête », a expliqué le consultant.

Ce samedi, la presse italienne évoque évidemment cette possible arrivée d’Antonio Conte sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine, et parle même d’un possible échange entre Conte et Pochettino, les deux entraîneurs ayant encore un an de contrat. TuttoMercatoWeb rappelle que Daniel Levy, le propriétaire de Tottenham, et Nasser Al-Khelaifi, ont « d’excellentes relations », et que l’opération sera d’autant plus facile à réaliser. Du côté du Qatar, malgré l'obsession avec Zinedine Zidane, la perspective de mettre un entraîneur musclé sur le banc est étudiée, les patrons du PSG étant de plus en plus agacés de voir le comportement de certains joueurs dès qu'il signe avec Paris. En plaçant l'Italien aux commandes de l'équipe, la fête serait finie pour certains.