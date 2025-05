Anne Hidalgo zappe PSG-Inter, elle n'avait pas le choix ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG s'en remettra, mais Anne Hidalgo ne suivra pas l'équipe de sa ville en finale de la Ligue des Champions. Si elle affirme que cela n'a rien à voir avec le désaccord actuel, ce n'est pas forcément vrai.

Maire de Paris, Anne Hidalgo était une habituée des grands matchs au Parc des Princes, pour soutenir le club de sa ville. Cela n’a pas toujours porté chance, mais il est de coutume que les élus suivent les rencontres importantes de football, sans compter que cela fait en général gagner en popularité d’être derrière son club dans des évènements très suivis. Mais en raison de la guerre froide entre la Mairie et le PSG sur le rachat du Parc des Princes, l’élue socialiste n’est plus forcément la bienvenue dans le stade de la Porte d’Auteuil. Pour la finale, elle aurait certainement été acceptée en tribune, sans être forcément en position de force. Depuis des mois, elle refuse de vendre le Parc des Princes au Qatar, qui souhaite en avoir la pleine possession pour pouvoir l’agrandir librement et en tirer 100 % des revenus, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Le cabinet d’Anne Hidalgo a été interrogé sur sa présence ou non à Munich ce samedi. Ce sera non « pour des questions d'agenda prévues de longue date », a fait savoir son entourage. Une excuse très politique, car selon l’AFP, c’est bien en raison du grand froid entre l’élue et le club parisien qu’elle ne sera pas au rendez-vous en Allemagne. Mais le problème ne vient pas forcément de l'élue puisque Le Figaro affirme que le PSG ne comptait pas inviter Anne Hidalgo, et que l'UEFA n'a pas été convié à rajouter son nom dans les places attitrées.

D’ailleurs, dans ce climat tendu, la Mairie de Paris n’est pas très fair-play non plus, refusant de mettre en avant la présence du PSG en finale de la Ligue des Champions dans ses communications ou ses affichages destinés à ses habitants. Alors qu’elle a pu le faire par le passé pour chaque titre gagné ou chaque gros match à venir sans compter les autres évènements puisqu'elle était à la conférence de présentation du Tour de France 2025 la semaine dernière.

Pas sûr qu’Anne Hidalgo suive le match à la télévision ce samedi soir, même si elle pourrait bien devoir recevoir la délégation parisienne à l’Hotel de Ville en cas de succès, ce qui serait bien la moindre des choses pour un titre jamais remporté par le Paris SG.