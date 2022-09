Aminata Diallo et la rotule, son avocat sort le grand jeu

Dans : PSG.

A chaque jour ses nouveaux éléments dans l’affaire Hamraoui. La prise de parole de l'avocate d'Aminata Diallo a tout de même beaucoup surpris.

Aminata Diallo vient de sortir de détention avec une liberté sous contrôle judiciaire, sans possibilité de voyager à l’étranger et avec l’obligation de pointer régulièrement au commissariat pour rester à la disposition de la justice. La joueuse désormais sans club est fortement soupçonnée d’être la commanditaire de l’agression subie par Kheira Hamraoui, mais l’enquête doit désormais suivre son cours, tant il reste des zones d’ombre à élucider, et un autre suspect à trouver. Néanmoins, les écoutes téléphoniques sont assez impitoyables pour celle qui était joueuse du PSG et de l’équipe de France, et qui est soupçonnée d’avoir voulu nuire à sa coéquipière sur fond de rivalité sportive. Dès sa libération par les autorités, son avocat s’est retrouvé devant les caméras, à l’occasion de l’émission « Touche Pas à Mon Poste ».

Maitre Mourad Battikh, a fermement défendu sa cliente, même dans les éléments les plus compliqués. Avec par exemple sa fameuse recherche sur google des mots clés « casser une rotule » juste avant l’agression de sa coéquipière. L’explication donnée est tout de même assez alambiquée. « Il y a un individu, un joueur de foot, qui s'appelle Jordan Marié qui faisait son retour le 23 octobre, quelques jours avant cette recherche d'Aminata Diallo, qui allait jouer son match -devinez où- à Grenoble, d'où elle est originaire. Et devinez ce qui est arrivé à ce monsieur ? Il ne s'est pas cassé la jambe mais il s'est cassé la rotule ! Et il parle de sa rotule en disant : ma rotule est en angle droit. Je ne sais pas si c'est lié à ça, je dis que c'est quand même étrange d'avoir des éléments successifs, les uns à la suite des autres, qui ne sont que des élément à charge », a livré l’avocat chargé de défendre Aminata Diallo, qui a eu maille à partir sur le plateau de l’émission animée par Cyril Hanouna.

De quoi brouiller les cartes, surtout que, en ce qui concerne le joueur de Dijon Jordan Marié, il était très loin de faire son retour sur les terrains en octobre 2021, puisqu’il s’était rompu les ligaments du genou en juillet précédant, et n’a pu reprendre qu’au printemps 2022. Le joueur avait en effet confié à France Bleu qu’il pensait s’être cassé la rotule au moment de sa blessure, même si la défense de l’avocat n’a pas forcément convaincu les membres du plateau. Ce ne sont toutefois pas eux qui poursuivront une enquête qui est extrêmement complexe, et dont le résumé des conclusions effectué par les instructeurs contient à lui seul 37 pages.