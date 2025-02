Alexander Isak au PSG, l'assaut est lancé ‍!

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Porté par un excellent Ousmane Dembélé depuis le début de l’année civile, le Paris Saint-Germain a pourtant d’autres plans pour l’avenir. Les dirigeants parisiens espèrent recruter l’attaquant de Newcastle Alexander Isak, considéré comme leur priorité en vue du prochain mercato estival.

Luis Enrique tient enfin son attaquant. Mécontent des performances de Randal Kolo Muani, parti en prêt à la Juventus Turin cet hiver, et d’un Gonçalo Ramos rarement titularisé, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a abandonné l’idée d’aligner un faux numéro 9. Et pour cause, l’Espagnol s’est trouvé un vrai buteur avec Ousmane Dembélé. Insaisissable et terriblement efficace, l’ailier désormais aligné en pointe fait grimper ses statistiques à une vitesse hallucinante.

Le Paris Saint-Germain (PSG) prépare activement le prochain mercato estival avec pour objectif de renforcer son effectif. Parmi les cibles prioritaires figurent Ibrahima Konaté, Maghnes… pic.twitter.com/t5HjQnEPoo — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) February 15, 2025

Le Français vient de marquer lors de ses huit derniers matchs disputés toutes compétitions confondues, ajoutant ainsi 15 unités à son total de buts cette saison. Autant dire qu’il sera difficile de déloger Ousmane Dembélé. C’est pourtant le plan envisagé par le club de la capitale. D’après le compte X PSG Inside-Actus, le Paris Saint-Germain espère recruter Alexander Isak (25 ans) cet été. L’attaquant de Newcastle serait devenu la grande priorité des Parisiens qui peuvent s’attendre à de la concurrence sur ce dossier.

Newcastle sera difficile à convaincre

On parle notamment d’un intérêt du FC Barcelone pour l’international suédois auteur d’une formidable saison avec les Magpies. Avant le choc de Premier League sur le terrain de Manchester City ce samedi, l’ancien joueur de la Real Sociedad comptait 19 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Ses statistiques et son profil complet en feront sûrement l’un des joueurs les plus convoités dans les mois à venir. Reste à savoir si Newcastle acceptera de vendre son meilleur buteur sous contrat jusqu’en 2028. Une chose est sûre, c’est qu’Alexander Isak coûtera cher. Il ne serait pas étonnant que le prix réclamé dépasse la barre des 100 millions d’euros.