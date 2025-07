Alerte au PSG, Tottenham met le prix pour Zabarnyi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré de longues négociations avec Bournemouth, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas conclu le transfert du défenseur central Illia Zabarnyi. A force de traîner, le club de la capitale s’expose à une déception puisque Tottenham se prépare à payer le montant réclamé par les Cherries pour l’Ukrainien.

Le Paris Saint-Germain n’a pas attendu la défaite face à Chelsea (3-0) pour réagir. Bien avant la finale du Mondial des clubs dimanche dernier, le champion d’Europe avait déjà acté la nécessité de renforcer la charnière centrale. Lucas Beraldo, de nouveau fébrile contre les Blues, n’est qu’une des rares alternatives après Marquinhos et Willian Pacho. De plus, le Brésilien aurait demandé à partir cet été. De quoi mettre un peu plus de pression sur les épaules de Luis Campos.

Zabarnyi toujours focalisé sur le PSG

Depuis de longues semaines, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain négocie le transfert d’Illia Zabarnyi. Le défenseur central de Bournemouth a donné son accord et se montre déterminé à l’idée de rejoindre les Parisiens. Mais le club de la capitale a du mal à s’entendre avec les dirigeants anglais. Ces derniers refusent de revoir leurs exigences à la baisse et continuent de réclamer 70 millions d’euros (bonus inclus), alors que les offres du Paris Saint-Germain tournent seulement autour des 60 millions d’euros.

Luis Campos a évidemment le temps de réduire cet écart. Mais le Portugais a quand même intérêt à accélérer à cause d’une nouvelle menace. Ce vendredi, le journaliste Gianluca Di Marzio nous apprend que Tottenham a fait une apparition remarquée sur ce dossier. Contrairement à la direction francilienne, les Spurs acceptent de s’aligner sur le montant demandé par Bournemouth. La bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, c’est qu’Illia Zabarnyi ne pense qu’à intégrer le groupe de Luis Enrique. Mais nul doute que les Londoniens feront tout leur possible pour convaincre l’Ukrainien.