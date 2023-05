Al-Khelaifi repart au Qatar, le PSG attendra Roland-Garros !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après avoir assisté à la victoire de son équipe à Auxerre, le président du PSG a décidé de repartir à Doha. Nasser Al-Khelaifi ne reviendra qu'en fin de semaine à Paris.

Revenu en France, après plus d’un mois passé à Doha, Nasser Al-Khelafi devait passer plusieurs semaines à Paris. L’information a été relayée partout, et en parallèle les suiveurs promettaient du sport au PSG, le dirigeant des champions de France devant faire le ménage au sein d’un club. Mais même si cette période est celle durant laquelle NAK accorde souvent son interview annuel pour dire aux supporters que tout va changer, la grande révolution est repoussée au moins d’une semaine. Car s’il s’est rendu avec Luis Campos au Stade de l’Abbé-Deschamps dimanche soir pour assister au succès de son équipe contre l’AJ Auxere grâce à un doublé de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi a repris l’avion vers Doha a précisé, sur France Bleu Paris, Laurent Perrin, rédacteur en chef du service PSG au Parisien.

Nasser Al-Khelaifi n'a pas traîné en France

⏱⚡️ Le doublé de @KMbappe inscrit en 8️⃣ minutes est le plus précoce jamais réussi par un joueur du Paris Saint-Germain dans l'élite.#AJAPSG I #Ligue1 pic.twitter.com/iS2ZQo2Kb1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 21, 2023

Autrement dit, les réunions intensives sur la réorganisation du Paris Saint-Germain en présence du boss attendront. Car si Nasser Al-Khelaifi a mis le cap vers le Qatar, son retour se fera relativement rapidement, le président du PSG ayant sa loge à Roland-Garros. « Il sera là la semaine prochaine, parce que Roland-Garros c’est très important lui. Campos a été bien content de mettre la main sur lui dimanche, car l’emploi du temps est minuté. Après, les gros dossiers sont gérés depuis Doha et pas depuis Paris. Est-ce qu’on reprend les discussions avec la mairie pour le Parc des Princes ? Qu’est-ce qu’on fait avec le CUP ? Où en est l’ouverture du capital du PSG ? L’achat de nouveaux clubs ? Qui sera le prochain entraîneur ? Au moment de savoir si on garde Ramos, ce n'est pas Campos qui décidera…. », a expliqué le responsable du Parisien. Remis en cause par les supporters, le Collectif Ultras Paris ayant même manifesté devant le siège du PSG en réclamant sa démission, Nasser Al-Khelaifi reste discret, même si cela agace tout le monde.