Al-Khelaïfi-Pérez, rencontre au sommet chez Guy Savoy sans Mbappé

Par Guillaume Conte

La presse espagnole annonce qu’il y aura du très beau monde ce lundi soir à Paris, à la veille du match entre le PSG et le Real Madrid.

Comme le prévoit le protocole, les présidents des deux clubs sont invités à passer un moment ensemble à l’arrivée de la délégation espagnole dans la capitale française. Et la presse madrilène est déjà à l’affût puisqu’elle annonce que le rendez-vous aura lieu en présence de Nasser Al-Khelaïfi, le boss du PSG, et Florentino Pérez. Le diner aura lieu chez Guy Savoy, restaurant triplement étoilé au Guide Michelin du VIe arrondissement de Paris, et élu meilleur restaurant du monde en 2020 par exemple. Autrement dit, les participants devraient bien manger, même si ce n’est bien évidemment pas ce qui intéresse Marca. Le journal espagnol glisse déjà que le grand sujet entre les deux clubs, à savoir Kylian Mbappé, ne sera bien évidemment pas présent à ce diner.

Les petites phrases puis le silence total

Si le respect et la correction seront forcément de mise, la tension pourrait être palpable si un dossier chaud venait à être abordé, le PSG et Leonardo notamment, n’ayant pas apprécie que le Real fasse régulièrement quelques appels du pied envers Kylian Mbappé alors qu’il était encore sous contrat avec le club parisien. La dernière discussion réelle entre les deux hommes remonte en tout cas à l’été dernier, quand le Real a effectué deux offres pour faire signer l’attaquant français un an avant la fin de son contrat. D’autres questions cruciales séparent également les deux hommes, sachant que le président du PSG est le chef de l’ECA, l’organisation des clubs fidèle à l’UEFA, tandis que Florentino Pérez fait partie des appuis du projet de la Super Ligue. Des points chauds donc, même si ces protocoles restent en général axés sur le partage et l’accueil chaleureux de son futur adversaire en évitant soigneusement les points chauds en règle générale.