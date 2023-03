Mbappé, Messi et Ramos, la folle promesse d'Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après les échecs de cette saison 2022-2023, on attend du changement au PSG pour l'été prochain. Les supporters et les observateurs sont nombreux à le réclamer. Néanmoins, Nasser Al-Khelaifi veut construire l'avenir autour des stars si décriées.

Quatre matchs à élimination directe en Ligue des champions avec le PSG, aucun but inscrit. Tel est le bilan catastrophique de Lionel Messi depuis son arrivée. La Pulga, si performante à Barcelone dans les matchs importants, ne pèse pas dans ces rendez-vous avec le club parisien. Le meilleur exemple de ces difficultés s'est vu sur la pelouse de Munich. Face au Bayern, Messi a été fantomatique au retour comme il l'avait été à l'aller au Parc. Le septuple ballon d'or n'était pas au niveau de sa réputation, de quoi agacer les supporters parisiens. Convaincus que Messi ne donne pas tout pour leur club, ils l'ont encore - légèrement - sifflé face à Rennes dimanche dernier, notamment au moment de la composition des équipes.

Le PSG fera tout pour garder Ramos et Messi

Autant dire que les supporters parisiens ne réclament pas la prolongation de Messi, lequel est en fin de contrat en fin de saison. Pourtant, le club parisien pense le contraire et veut le garder tout comme Sergio Ramos (36 ans). Nasser Al-Khelaifi l'a avoué au micro de Marca. « Nous travaillons pour garder Mbappé, Messi et Ramos. Nous allons analyser ce que nous faisons, comment nous assurer que nous pouvons continuer. Nous ne ferons pas d'erreurs. Au-delà de ces trois-là, il faut se concentrer sur les jeunes et le talent que nous avons pour l'avenir. C'est une des transformations que nous menons au club », a t-il indiqué auprès du média espagnol.

Le but du club parisien est de conserver ses stars les plus médiatisées pour les associer à des jeunes prometteurs comme Zaire-Emery et Bitshiabu, cités par Al-Khelaifi. Les plus sceptiques diront que le PSG privilégie encore une fois le prestige aux données sportives. C'est le cas de Daniel Riolo, lequel espérait encore récemment « virer Neymar et Messi » pour éviter « la catastrophe » future. De nombreux supporters le rejoignent évoquant une nouvelle erreur stratégique du président parisien. « Le cheick pourrait virer Nasser. Ca ferait du bien à bcp de gens je crois », « Nasser devrait quitter le PSG. Il a assez pourri ce club avec ses milliards », « Donc Nasser Al-Khelaïfi explique qu'il a besoin d'idées pour le PSG. La phrase d'après, il pense à prolonger Sergio Ramos et Lionel Messi. Quelqu'un lui propose aussi de miser sur Iker Casillas, Claude Makélélé et Arjen Robben? Il est resté coincé dans Football Manager 2011 », pouvait-on lire sur Twitter.

Mais, l'émir du Qatar ne risque pas de désavouer Nasser Al-Khelaifi puisque ces prolongations sont des idées de Doha. Il faudra quand même convaincre les joueurs concernés de poursuivre l'aventure, ce qui ne sera pas simple pour tous. Si Sergio Ramos ne cracherait pas sur un nouveau contrat, Messi veut quitter Paris et un club où il ne se sent pas bien. Barcelone, l'Argentine ou la MLS ont plus de chance de l'avoir la saison prochaine que le PSG. Enfin, Mbappé devrait continuer dans la capitale mais on pourrait le voir se lasser si l'équipe n'est pas meilleure. Les paroles de son président auraient de quoi l'inquiéter un peu...