Affaire Rabiot : Le PSG sort un communiqué… pour rien

Dans : PSG, Equipe de France.

Adrien Rabiot n’a pas forcément arrangé son cas en expliquant sa vision des choses sur son refus d’être un suppléant en équipe de France en vue du Mondial 2018.

Sa décision a choqué beaucoup de monde, et le milieu de terrain s’est certainement compliqué la suite de sa carrière, et pas seulement internationale. Le jeune parisien est en effet une fois de plus dans une situation délicate au PSG, avec cette prolongation de contrat qui ne vient toujours pas, et sa décision d’attendre la reprise au mois de juillet pour rencontrer Thomas Tuchel, au lieu du rendez-vous prévu à la base en ce mois de mai. Et dans tout cette actualité chaude avec les Bleus, le clan Rabiot semble reprocher au PSG de ne pas avoir apporté son soutien au joueur. Ce vendredi, quelques heures après la lettre ouverte de l’ancien toulousain au sujet de sa décision, le champion de France s’est fendu d’un communiqué qui rappelle quelques évidences, sans se mouiller une seule seconde.

« Le Paris Saint-Germain a pris connaissance des déclarations ce jour d’Adrien Rabiot à la suite de sa décision de se retirer de la liste des suppléants de l’équipe de France en vue de la prochaine Coupe du monde en Russie. Au-delà du débat qui s’est fait jour dans la sphère publique, le Club tient à souligner le lien particulier qu’il nourrit avec un joueur arrivé au centre de formation en 2010 et qui a ensuite gravi avec talent et caractère tous les échelons jusqu’à devenir un élément majeur de notre effectif professionnel. Très compétitif sous nos couleurs, qu’il a déjà honoré à 207 reprises à seulement 23 ans, Adrien représente l’un des porte-drapeaux les plus brillants du système de formation de notre Club. Le Paris Saint-Germain ne souhaite pas interférer dans un dossier qui concerne avant tout un joueur et la sélection à laquelle il est rattaché. Le Club rappelle son attachement profond aux équipes nationales et aux valeurs qu’elles incarnent et souhaite le meilleur à ses internationaux français convoqués pour la Coupe du monde », a expliqué le PSG, qui confirme simplement que Rabiot est un joueur qui compte à Paris, mais que toute cette polémique se passe entre le joueur et son équipe nationale.